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РБК узнал о передаче активов обувной сети Alba ритейлеру Zenden

Обувной ретейлер Zenden Group (управляет сетями Zenden, Mascotte и Thomas Munz) получил контроль над активами конкурентной сети Alba, пишет РБК со ссылкой на источник на рынке коммерческой недвижимости, инвестиционного банкира и двух собеседников, близких к сторонам сделки.

По информации одного источника, Zenden получил права на бренд конкурента и будет управлять 11 неубыточными магазинами Alba. Другие торговые точки сети будут частично переформатированы под бренды Zenden или закрыты, отмечает второй источник. По версии другого источника, права аренды вместе с брендом Alba перейдут в новую компанию, которая будет принадлежать совладельцу Zenden Group Андрею Павлову и основателю Alba Александру Байеру.

По информации РБК, управляющий партнер Zenden Group Александр Сарычев объявил о покупке Alba еще во время новогоднего корпоратива. «Мы не комментируем слухи о покупке нашей компанией различных брендов», – сообщил РБК представитель Zenden. По словам Павлова, бизнес Alba убыточный и «покупать там нечего». При этом Павлов признал, что Zenden перезаключает договоры аренды с некоторыми торговыми центрами под магазины брендов, которые уже входят в нее, а также что группа «консультирует Alba», которая закрывает сеть. По его словам, Zenden не заинтересован в покупке бренда Alba.

По словам одного из источников, наиболее вероятно переоформление 12–14 магазинов Alba на новое юрлицо. Речь идет о ООО «Кристалл», утверждает он. Компания уже учреждена и аффилирована с владельцами Zenden и Alba, переход прав аренды произойдет до 1 апреля, сообщил источник РБК. По информации издания, сейчас 80% в созданном ООО принадлежит Марии Печерской, которая, по словам источника РБК, является родной сестрой Павлова. Еще 20% принадлежит Евгению Мальцеву, представляющему интересы Байера, утверждает РБК. По информации издания, человек с таким именем фигурировал в качестве юриста Alba. Гендиректор нового юрлица Алексей Климов был коммерческим директором Alba, рассказал изданию источник, близкий к ритейлеру.