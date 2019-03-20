На клиента «Аэрофлота» завели дело из-за возврата денег за билеты по поддельному документу
Против пассажира «Аэрофлота» возбудили дело из-за того, что он получил деньги за невозвратные билеты по поддельному документу. Об этом сообщила сама авиакомпания.
По ее данным, пассажир купил два билета на рейс из Москвы в Пхукет, перелет должен был пройти по невозвратному низкостоимостному тарифу. Но спустя четыре дня пассажир решил вернуть деньги за билеты, отказавшись от перелета, и представил в кассу «Аэрофлота» больничный. Ему возвратили необходимую сумму, а позднее выяснилось, что документ был поддельным. Этот факт выявила служба экономической безопасности авиакомпании. Она и обратилась в правоохранительные органы.
Дело против пассажира возбуждено по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество).
Поправки в Воздушный кодекс, предусматривающие появление у авиакомпаний возможность продавать невозвратные билеты, Минтранс разработал в 2012 г. Они были приняты в апреле 2014 г. По этим изменениям авиакомпания может вернуть пассажиру деньги по невозвратным билетам в том случае, если он заболел.