Сервис «Яндекс.Еда» начал тестировать доставку продуктов
Сервис «Яндекс.Еда», который развивает «Яндекс.Такси», начал тестировать опцию доставки продуктов. Об этом рассказал РБК представитель сервиса.
По его словам, речь идет о доставке продуктов питания и бытовых товаров. В настоящее время, отметил он, заказать продукты могут жители Бабушкинского района Москвы. Для тестирования компания открыла на северо-востоке столицы dark store – специальный склад для формирования онлайн-заказов, рассказал представитель «Яндекс.Еды». Такие склады, как правило, находятся вблизи жилых районов и позволяют оперативно собирать и доставлять заказы из сегмента быстро оборачиваемых потребительских товаров (fast moving consumer goods).
Как пишет РБК, в новой категории можно заказать продукты, хозяйственные товары, корма для животных. В приложении опция появляется только при настройке локации в районе метро «Бабушкинская».
«Яндекс.Еда» был создан на базе московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox. «Яндекс.Такси» купил этот сервис в конце 2017 г. Кроме того, в «Яндекс.Еде» работает команда UberEATS (платформа доставки еды Uber), она перешла в «Яндекс» в рамках сделки по объединению активов с Uber в СНГ.