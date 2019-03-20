Starbucks инвестирует $100 млн в развитие технологий для ритейлеров
Крупнейшая в мире кофейная сеть Starbucks инвестирует $100 млн в фонд Valor Siren Ventures Fund, который займется развитием новых технологий в области продуктов и ритейлинга. Об этом говорится в заявлении гендиректора Starbucks Кевина Джонсона накануне ежегодного собрания акционеров.
«Мы хотим поддерживать творческие, предприимчивые бизнесы, развитие которых соответствует завтрашнему дню, с которыми мы сможем иметь коммерческие отношения в будущем», – подчеркнул он. По его словам, фонд в дальнейшем будет искать дополнительные $300 млн инвестиций.
Фондом будет управлять Valor Equity Partners – инвестор Tesla и сети ресторанов Wow Bao.
Как отмечает Reuters, Starbucks – последняя американская пищевая компания, которая будет инвестировать в стартапы. Крупнейший производитель мяса в США Tyson Food, в частности, запустил фонд под названием Tyson Ventures в 2016 г., чтобы инвестировать в бизнесы, которые занимаются растительным белком. Аналогичные фонды создали и другие компании, в частности такие, как Kraft Heinz и PepsiCo.