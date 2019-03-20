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Доходность проектов модернизации ТЭС может стать критерием их отбора

Минэкономразвития предлагает сделать доходность проектов модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) одним из принципов их отбора в рамках правительственной квоты. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин 20 марта на конференции «Ведомостей» по энергетике.

Всего в 2020–2031 гг. планируется модернизировать 39 ГВт мощности на 1,7 трлн руб. Инвесторам первого трехлетнего отбора, который пройдет в апреле 2019 г., гарантирована базовая прибыль 14%. Большая часть проектов будет отбираться на конкурсной основе, где основным критерием выступит конечная цена на электроэнергию и мощность. 15% от годового объема отбираемой мощности будет определять правительственная комиссия.

Минэкономразвития предлагает формализировать принципы отбора в рамках правительственной квоты, чтобы сделать их «понятными и объективными», сказал Расстригин: «Мы предлагаем проводить отбор на правкомиссии на определенных принципах. Предлагаем там предложить принципы те же [что и в основном отборе], минимальную одноставочную цену, но дополнительно сделать доходность как параметр, который можно заявить».

Он уточнил, что Минэкономразвития пока не направляло предложение в правительство. Представители профильного вице-премьера Дмитрия Козака и Минэнерго не ответили на запросы.