Reuters: США продлили для Ирака исключение из санкций против энергетики Ирана
Администрация США вновь продлила для Ирака исключение из санкций против энергетики Ирана, сообщил Reuters со ссылкой на источник в госдепартаменте. Благодаря этому Багдад сможет еще 90 дней закупать иранские газ и электричество в обход американских санкций. Эта отсрочка, скорее всего, станет последней, отметил собеседник агентства.
В предыдущий раз Вашингтон сделал исключение для Ирака в декабре 2018 г., продлив для него сроки закупок иранских энергоносителей с 45 до 90 дней. Действие этой меры заканчивалось 19 марта.
США в прошлом году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции в отношении этой страны. Остальные участники ядерной сделки – Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания – придерживаются достигнутого в 2015 г. соглашения, которое подразумевает снятие санкций с Тегерана.