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«Нафтогаз» сообщил о намерении «Газпрома» прекратить транзит газа через Украину

«Газпром» начал официально уведомлять граничащие с Украиной страны о том, что с начала 2020 г. прекратит транспортировку газа через украинскую территорию, заявил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью РБК-Украина. Он не назвал источников этой информации. РБК направил запрос в «Газпром».

По словам Коболева, с 1 января 2020 г. «Нафтогаз» передаст управление газотранспортной системы Украины в руки независимого оператора, которому нужно будет подписать контракт с «Газпромом» на транзит газа. «Этот процесс двигается крайне тяжело», – приводит его слова «РИА Новости».

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Панкин указывал, что Россия готова сохранить транзит газа через украинскую территорию, но на своих условиях.

Прошедшая в январе трехсторонняя встреча Россия – ЕС – Украина, посвященная обсуждению транзита газа через Украину после 2019 г., к прогрессу не привела. Стороны не могут достичь договоренности из-за «разночтения в оценках» решения Стокгольмского арбитража. Арбитры постановили, что по сумме двух встречных исков (контракт на прямые поставки и транзит через Украину) «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд единовременной компенсации и еще $4,7 млрд за транзит в 2018–2019 гг. Обязательства «Нафтогаза» по поставочному контракту были в то же время снижены более чем в 10 раз. «Газпром» сразу назвал это решение «асимметричным», а продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразным и невыгодным». Топ-менеджмент «Нафтогаза», в свою очередь, в течение 2018 г. неоднократно заявлял, что уже вынесенное в Стокгольмском арбитраже решение считает окончательным.