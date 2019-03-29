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Инвесторы оценили сервис заказа такси Lyft в $24,3 млрд

Сервис заказа такси Lyft разместил акции по $72 за штуку, после того как из-за высокого спроса повысил в среду диапазон цены до $70–72 с первоначальных $62–68.

Встречи с инвесторами проходили в последние две недели, но уже после первых двух дней представители инвестбанков-андеррайтеров стали говорить им, что количество поданных на участие в IPO заявок превысило выделенные для размещения 30,8 млн акций, пишет Financial Times. Поэтому Lyft увеличила размер эмиссии до 32,5 млн акций и привлекла в ходе IPO $23,4 млрд. Если андеррайтеры исполнят свой опцион на покупку еще 4,9 млн акций, привлеченная сумма увеличится до $2,69 млрд.

С учетом акций и опционов, выданных сотрудникам, рыночная капитализация Lyft в результате IPO составила $24,3 млрд. Торги ее акциями начнутся в пятницу на бирже Nasdaq под тикером LYFT.

В ходе последнего раунда привлечения инвестиций от частных инвесторов Lyft была оценена в $15,1 млрд. В ходе размещения инвесторы дали ей гораздо более высокую оценку несмотря на то, что в 2018 г. убыток компании составил $911 млн – больше, чем у любого другого американского стартапа за 12 месяцев, предшествовавших IPO, по данным S&P Global Market Intelligence. «Аппетит к технологическим стартапам высок, поскольку люди понимают, что эти компании определяют и возглавляют мировые мегатренды», – объяснил FT Иан Уоллис, сооснователь британской инвесткомпании Star Tech NG, имеющей в Lyft долю стоимостью $10 млн.

Ранее газета также сообщила, что Lyft и ее гораздо более крупный конкурент Uber, который также намерен провести IPO в этом году, выделят водителям, которые давно работают с ним и совершили большое количество поездок, деньги, на которые те могут купить акции во время IPO. Компании не могут передать акции водителям, так как те являются не их сотрудниками, а независимыми подрядчиками, а во время IPO бумаги обычно предлагаются институциональным инвесторам.