Участники фондового рынка готовятся к волне IPO «стартапов-единорогов»

Uber, Lyft и Airbnb стремятся выйти на биржу, пока благоприятная ситуация на рынке не изменилась

Статья опубликована в № 4783 от 28.03.2019 под заголовком: Убытки идут на биржу

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Самые громкие из предстоящих размещений – сервисов вызова такси Lyft и Uber Евгений Разумный / Ведомости

До недавних пор «единороги» – технологические стартапы, оцененные дороже $1 млрд, – растили бизнес за счет частного финансирования. Избыточная ликвидность, появившаяся из-за сверхмягкой политики центробанков, обеспечила венчурные фонды и фонды прямых инвестиций дешевыми средствами, и фонды были готовы вкладывать их – прежде всего в компании со взрывным ростом выручки.

Но Федеральная резервная система США ставки повысила, фондирование стало дорожать, а прошлогодний обвал на фондовом рынке – после девятилетнего безостановочного роста – и беспокойство, что мировая экономика замедляется, показали, что компании могут и упустить благоприятный момент, и не продать акции на бирже по высокой цене.

Самые громкие из предстоящих размещений – сервисов вызова такси Lyft и Uber. Также заявки подали социальная сеть Pinterest, Palantir, занимающаяся анализом данных, корпоративный мессенджер Slack. Диапазон размещения, который первоначально объявила Lyft, давал ей цену примерно в $20 млрд. Но в ходе роуд-шоу компания сообщила некоторым инвесторам, что спрос высок и акции (размещение назначено на четверг) могут быть проданы дороже верхней границы диапазона, написала The Wall Street Journal (WSJ). В последнем раунде частных инвестиций Lyft была оценена в $15,1 млрд.