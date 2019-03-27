Участники фондового рынка готовятся к волне IPO «стартапов-единорогов»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
До недавних пор «единороги» – технологические стартапы, оцененные дороже $1 млрд, – растили бизнес за счет частного финансирования. Избыточная ликвидность, появившаяся из-за сверхмягкой политики центробанков, обеспечила венчурные фонды и фонды прямых инвестиций дешевыми средствами, и фонды были готовы вкладывать их – прежде всего в компании со взрывным ростом выручки.
Но Федеральная резервная система США ставки повысила, фондирование стало дорожать, а прошлогодний обвал на фондовом рынке – после девятилетнего безостановочного роста – и беспокойство, что мировая экономика замедляется, показали, что компании могут и упустить благоприятный момент, и не продать акции на бирже по высокой цене.
Самые громкие из предстоящих размещений – сервисов вызова такси Lyft и Uber. Также заявки подали социальная сеть Pinterest, Palantir, занимающаяся анализом данных, корпоративный мессенджер Slack. Диапазон размещения, который первоначально объявила Lyft, давал ей цену примерно в $20 млрд. Но в ходе роуд-шоу компания сообщила некоторым инвесторам, что спрос высок и акции (размещение назначено на четверг) могут быть проданы дороже верхней границы диапазона, написала The Wall Street Journal (WSJ). В последнем раунде частных инвестиций Lyft была оценена в $15,1 млрд.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}