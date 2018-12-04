Бизнес / Торговля и услуги

Российский сервис такси InDriver начал работать в США

Ранее компания перенесла туда штаб-квартиру
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Крупный российский сервис заказа такси InDriver объявил о старте работы на рынке США. 4 декабря сервис начал работать в Нью-Йорке, уточнил «Ведомостям» представитель сервиса. По его словам, к сервису подключено более 5000 водителей с лицензиями Комиссии по такси и лимузинам Нью-Йорка. По аналогичной лицензии в городе работают Uber и другие агрегаторы.

В июле inDriver перенес штаб-квартиру из Якутска в Нью-Йорк, рассказывал гендиректор сервиса Арсен Томский. Тогда же компания заявляла о планах выйти на рынок США, но не уточняла сроков.

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