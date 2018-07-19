Статья опубликована в № 4612 от 19.07.2018 под заголовком: На такси из Якутии в Нью-Йорк

Российский такси-сервис inDriver перенес центральный офис в Нью-Йорк из Якутии

Он хочет работать в крупнейших мегаполисах мира