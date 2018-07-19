Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4612 от 19.07.2018 под заголовком: На такси из Якутии в Нью-Йорк

Российский такси-сервис inDriver перенес центральный офис в Нью-Йорк из Якутии

Он хочет работать в крупнейших мегаполисах мира
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Крупный российский сервис заказа такси inDriver с июля 2018 г. перенес штаб-квартиру из Якутска в бизнес-центр Rockefeller Center в Нью-Йорке, рассказал «Ведомостям» через представителя гендиректор сервиса Арсен Томский. Основной штат сотрудников inDriver – разработка и маркетинг – остается в России, в Якутске и Москве, отметил Томский: в США переведут только управленческий персонал.

InDriver работает по модели быстрых сделок в режиме реального времени: пассажир и водитель сами управляют основными параметрами поездки, включая цену, время подачи и модель автомобиля. Как декларирует сервис, это «защищает от ценовых манипуляций и диктата агрегаторов такси, включая периоды повышенного спроса». По оценкам UBS в 2017 г., сервис входил в топ-10 крупнейших приложений заказа такси в России. InDriver, по его данным, работает в 120 городах России и СНГ, включая Москву и Петербург.

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