В российских регионах зафиксирован рост спроса на такси в день выборов

Среди городов-миллионников России, по данным сервиса, наибольший рост заказов был в Ростове-на-Дону, Воронеже, Уфе Андрей Гордеев / Ведомости

Один из крупнейших сервисов заказа такси в России - «Максим» - заявил о заметном росте числа заказов 18 марта, в день выборов президента России. Об этом говорится в сообщении компании. Сервис работает в 258 городах, число заказов в этот день выросло в среднем на 9,5% по сравнению с обычными воскресными днями.

Сервис «Максим» - второй по количеству поездок в сутки в России сервис заказа такси после RuTaxi (группа «Везет»), по данным исследования рынка такси Аналитического центра (АЦ) при правительстве России.

Увеличение спроса на услуги такси 18 марта наблюдалось с самого утра и могло быть связано с открытием избирательных участков, мероприятиями в честь выборов, повышенной активностью людей, считает сервис «Максим». «По всей стране заказывали такси чаще, чем, например, 4 марта - в воскресенье, которое не совпадало с мартовскими праздниками», - сказано в его сообщении.

Среди городов-миллионников России, по данным сервиса, наибольший рост заказов был в Ростове-на-Дону, Воронеже, Уфе: люди вызывали такси на 45% чаще, чем в другие воскресные дни. В Самаре количество заказов выросло на 44%.

Жители Санкт-Петербурга заказывали такси на 15% чаще обычного, в Москве спрос на услуги такси вырос на 6%. Чуть сильнее, чем в Москве, вырос спрос на услуги такси в Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Казани: на 7-11%. В Новосибирске, Омске, Перми и Волгограде спрос на услуги такси в день выборов увеличился незначительно.

Сервис связывает рост спроса на такси с тем, что потребители, «проголосовав, охотно организовывали досуг вне дома». Кроме того, пояснил представитель сервиса Павел Стенников, многие люди живут не по месту регистрации, поэтому на избирательные участки предпочли поехать на такси - «так быстрее и комфортнее». «Причину разницы между столицей и другими городами надо искать в разном образе жизни, отношении к выборам, активности избирателей», - считает он.

Явка избирателей на прошедших в воскресенье президентских выборах достигла 67,47%, это данные Центризбиркома (ЦИК) на утро 19 марта после обработки 99,83% протоколов. На президентских выборах в марте 2012 г. явка составила 65,3% избирателей, в 2008 г. – 69,81%. Высокая явка в 2018 г. связана с информационной кампанией, системой голосования по месту пребывания и внешнеполитическим давлением, полагает председатель ЦИК Элла Памфилова: «Это была беспрецедентная информационная кампания, в результате которой до каждого была доведена информация».

По сравнению с 11 марта количество поездок 18 марта действительно выросло, в каких-то городах - на 25-30%, говорит представитель ГК «Везет» Александр Костиков. Но вряд ли это связано с поездками на избирательные участки, говорит он: скорее, многие в день голосования поехали навестить родителей и заодно проголосовать. «Анализ маршрутов заказов показывает, что было много поездок в кинотеатры, рестораны и торговые центры. А вот если сравнивать с четвертым марта, то прирост не столь велик: в воскресенье перед 8 марта многие ездили за подарками и количество поездок было достаточно высоким», - говорит он.

Представитель сервиса заказа такси Gett Алена Балакирева говорит, что на крупнейших рынках - в Москве и Петербурге - 18 марта не замечено всплеска спроса на такси. В регионах ситуация, по словам Балакиревой, такая же. Как правило, пиковые периоды спроса - праздничные и предпраздничные дни, пятницы и выходные, а также начало и конец рабочего дня и погодные аномалии, добавила она.

Представитель «Яндекс.такси» отметил, что у сервиса постоянный рост заказов от недели к неделе: «Нам трудно выделить, какую долю в этом росте играют те или иные события».