В Москве впервые за три года подорожал километр поездки на такси
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В Москве начала расти стоимость километра поездки на такси, следует из данных исследования рынка такси Аналитического центра (АЦ) при правительстве России. В 2014–2016 гг. в Москве средняя стоимость километра поездки падала с 41 руб. до чуть более 30 руб. в 2016 г., следует из материалов АЦ. Но с прошлого года тенденция изменилась, и цены фактически вернулись к уровням трехлетней давности – около 40 руб. за 1 км поездки. Точных цифр АЦ в презентации исследования не приводит.
При этом в целом поездки на такси становятся доступнее, отмечают авторы исследования. Средняя стоимость поездки по Москве с 2014 по 2017 г. снизилась почти на 35% и составляет чуть более 400 руб. Это произошло за счет того, что потребители стали чаще ездить на такси на небольшие расстояния.
Представители «Яндекс.Такси» и Gett не прокомментировали эти цифры. Сотрудник одного из крупных агрегаторов такси отметил, что в 2014–2016 гг. в Москве цены на такси падали в результате ценовой войны между «Яндекс.Такси» и Uber. Также сервисы заказа активно субсидировали водителям часть стоимости поездки, чтобы мотивировать их к сотрудничеству, напоминает он. Но с начала 2017 г. Uber в России перестал снижать цены, рассуждает собеседник «Ведомостей»: он мог готовиться к потенциальной продаже бизнеса. В феврале 2018 г. сервис завершит слияние с «Яндекс.Такси», сообщал последний в январе.
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