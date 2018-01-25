Московские таксисты получат ОСАГО благодаря ЧМ-2018

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Центробанк перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в июне – июле в России, озаботился проблемой столичных таксистов: они не могут купить полис ОСАГО. В письме в Российский союз автостраховщиков («Ведомости» ознакомились с документом, РСА подтвердил его подлинность) ЦБ потребовал провести совещание и во вторник оно состоялось – в нем участвовали страховщики, представители таксомоторных компаний, рассказали «Ведомостям» два его участника и представители ЦБ и РСА.

Проблема известна давно, но теперь она может коснуться болельщиков, в том числе иностранных. Их в Москву на чемпионат мира приедет около 700 000, говорил в интервью РБК глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев. Взяв такси без ОСАГО, они сильно рискуют: если такси станет виновником ДТП, в котором они пострадают, то за возмещением ущерба им придется обращаться в компенсационный фонд РСА, а это сложнее и дольше стандартной процедуры, объясняет представитель союза.

Страховые компании практически не страхуют автомобили такси, жалуется представитель сервиса такси «Максим» Мария Пухова: «И это при том, что тарифы на автострахование для такси в Москве в 1,5–2 раза выше стандартных». Проблему с доступностью ОСАГО подтверждает и представитель агрегатора такси «Везёт». Страховщики говорят, что у них якобы нет бланков полисов, и предлагают оформить электронный на сайте компании, но и это оказывается невозможно, рассказывает председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербин.

ЦБ получает жалобы таксистов на недоступность ОСАГО, причем их количество растет, отмечает представитель регулятора: в 2017 г. их было почти 100. Жалобы от крупных таксомоторных компаний на сложности с оформлением страховки получает и департамент транспорта Москвы, утверждает его представитель. В конце прошлого года департамент просил РСА разобраться с этим.

Ежедневно 46 800 московских такси перевозят более 760 000 пассажиров (данные департамента).

Страховать такси по ОСАГО убыточно: тариф сильно занижен, объясняет руководитель управления методологии обязательных видов «Альфастрахования» Денис Макаров.

Сейчас полис ОСАГО для таксистов стоит в среднем около 25 000 руб., говорит Макаров: «По моим расчетам, цена должна быть повышена в 2 раза».

Проблема усугубляется частотой страховых случаев с участием таксистов: 18,5% при среднероссийском уровне в 5,8%, отмечает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев: «Это означает, что таксисты попадают в аварию в 3 раза чаще, чем обычные автомобилисты». На аварийность влияет и то, что многие водители такси либо подрабатывают в нерабочее время, либо существенно перерабатывают допустимые нормы времени, «что, безусловно, сказывается на внимательности и, как следствие, повышенной аварийности», говорит директор департамента продаж дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Денис Морозов: «В регионах и Москве эта ситуация примерно одинакова».

Чтобы добыть ОСАГО, таксисты вынуждены соглашаться или на дополнительные полисы, например страхование жизни, или заключать договор с ненадежными компаниями, рассказывает Щербин. Еще один способ получения ОСАГО – покупка полиса под видом обычного автовладельца, ­однако тогда в случае ДТП страховщик откажет в выплате, говорит Пухова: «В результате пассажиры и водители оказываются незащищенными».

Если таксист при покупке ОСАГО скрыл факт регулярных пассажирских перевозок, значит, страховщик по закону может расторгнуть с ним договор: стоимость такой страховки существенно ниже страховки для такси, объясняет Макаров. По данным РСА, средняя стоимость такого полиса за 11 месяцев прошлого года составила 6030 руб. Числится ли застрахованный по ОСАГО автомобиль в том или ином таксопарке, страховщик может проверить через специальный реестр, говорит он. Если пассажир такси, которое стало виновником ДТП и не было застраховано по ОСАГО, получил увечья жизни и здоровью, то выплачивать возмещение ему будут из средств компенсационного фонда РСА, что усложняет стандартную процедуру получения выплаты.

Крупные компании обновляют парк раз в три года – это более 16 000 машин, которым требуется соответствующее количество полисов ОСАГО, говорит зампред комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам таксомоторного обслуживания пассажиров Анатолий Ежиков, участвовавший в совещании. Без ОСАГО перевозить пассажиров такси не могут. И все же дефицита в такси на период мундиаля из-за проблем с доступностью ОСАГО не возникнет, уверен Ежиков.

Представитель Банка России считает, что ситуация с обеспечением полисами ОСАГО таксомоторных предприятий будет улучшена. В РСА пообещали проанализировать в своей базе данных аварийность московских таксистов, после чего в начале февраля союз примет «какое-то решение» проблемы.

Аккредитация такси для работы на чемпионате мира начинается 1 февраля, сообщила Московская административная дорожная инспекция. Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата. Однако для получения аккредитации перевозчики должны соответствовать ряду условий, среди которых, например, наличие автомобиля не старше четырех лет.