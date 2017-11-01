Как побороть мошенничество в ОСАГО

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Страховое мошенничество есть и в России, и в Европе. По данным Бюллетеня европейского рынка моторного страхования, на начало 2016 г. только не обнаруженное мошенничество достигало там 3-5% заявлений, а в отдельных странах, например в Италии, – 7-10% (это данные без различия на обязательное и добровольное моторное страхование).

В России, по неофициальным данным страховых компаний по КАСКО, процент мошеннических заявлений на получение возмещения составляет двузначное число. Получается, что приблизительно каждый седьмой рубль (оценка автора) уходит мошенникам.

Специалисты насчитывают не менее 11 видов мошенничества на страховом рынке. Скажем, инсценировка наступления страхового случая, искажение обстоятельств его наступления, сообщение заведомо ложных сведений. Последнее может выражаться в указании региона с пониженным коэффициентом (без проживания там), неуказании использования автомобиля для работы в качестве такси и т. п. А ведь мы говорим здесь лишь о жульничестве клиента, а есть еще обман со стороны сотрудников страховых компаний, агентов и смежных организаций, например автосервисов.

К чему приводит мошенничество?

Если кратко, то это недополученная прибыль и увеличенная стоимость страховки. Или убытки страховой и нереалистичный тариф, если говорить об ОСАГО. Если посчитать по данным страховых объединений европейских стран и по статистике Банка России, мы получим, что средняя премия (читай – стоимость для потребителя) КАСКО в России в 2-3 раза выше, чем в Европе. И что стоимость КАСКО в России в семь раз выше, чем ОСАГО (в Европе – в 1-3 раза). Оценивая долю имеющих КАСКО водителей в России (лишь 10%), понимаешь, что не ОСАГО дешевое, а КАСКО очень дорогое. Да, дороговизна КАСКО имеет много причин, в том числе пока еще малое количество договоров с франшизой, но в первую очередь это отсутствие информации о клиенте. Каждый, кто переходил на обслуживание из одной страховой компании в другую, знает, что его начинают рассматривать как совершенно непонятного, нового клиента, которому выставляют максимальные тарифы.

Как с этим бороться?

Например, если невыявляемое мошенничество достигает заметных значений, но не растет, надо учитывать его в тарифе на страхование. Правильно ли увеличить тариф ОСАГО на 15% и считать, что задача выполнена? Нет, очевидно, перед регуляторами (Банк России и Минфин) стоит задача обеспечить адекватный (не убыточный) минимальный тариф. Или скорее так: страховщики получают некоторую регулируемую прибыль, но их основной доход формируется от продажи клиенту, привлеченному через ОСАГО, иных продуктов – КАСКО, ДСАГО и прочих, не относящихся к авторынку (страхование иного имущества). То есть сначала надо постараться убрать с рынка все мошенничество, которое можно обнаружить, а затем оценивать невыявляемое.

Итак, лекарством станет реализация на практике системы сбора и использования информации для борьбы с мошенничеством на страховом рынке и бюро страховых историй (БСИ). Важно в закон об ОСАГО внести положения, определяющие признаки мошенничества, правила формирования базы данных уличенных в нем лиц, установления для них стоимости цены полиса ОСАГО и опротестования этих процедур заинтересованным лицом в независимом органе (третейский суд или финансовый омбудсмен).