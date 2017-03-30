ЦБ проверит страховщиков ОСАГО, перенаправляющих убыточных клиентов

Центробанк в апреле – мае проверит страховщиков, которые злоупотребляют системой замещения по электронным продажам ОСАГО, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Это система, которая перенаправляет клиентов, которые по техническим причинам не смогли заключить договор на сайте одного страховщика, на страницу другой страховой компании. Она стала работать с начала этого года.

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