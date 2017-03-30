Страхование

ЦБ проверит страховщиков ОСАГО, перенаправляющих убыточных клиентов

Регулятор может запретить таким страховщикам продавать полисы через систему замещения
ЦБ проверит, как продается е-ОСАГО, сосредоточившись на том, почему страховщики отправляют клиентов на сайты конкурентов
ЦБ проверит, как продается е-ОСАГО, сосредоточившись на том, почему страховщики отправляют клиентов на сайты конкурентов
Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк в апреле – мае проверит страховщиков, которые злоупотребляют системой замещения по электронным продажам ОСАГО, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Это система, которая перенаправляет клиентов, которые по техническим причинам не смогли заключить договор на сайте одного страховщика, на страницу другой страховой компании. Она стала работать с начала этого года.

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