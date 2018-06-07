Владельцы Gett дали еще $80 млн на развитие сервиса

Сервис заказа такси хочет стать прибыльным во всех странах присутствия к началу 2019 г., заявил основатель Gett Дэйв Вайсер Андрей Гордеев / Ведомости

Сервис заказа такси Gett привлек $80 млн от своих акционеров, сообщила компания. Инвесторами выступили Access Industries Леонарда Блаватника, Baring Vostok, MCI и Volkswagen Group. В ходе сделки сервис, по его данным, был оценен в $1,4 млрд.

По данным Financial Times, всего за время работы основанный в Израиле Gett получил от инвесторов более $700 млн.

Последний раз Gett привлекал инвестиции два года назад. Весной 2016 г. сервис получил $300 млн от Volkswagen. Тогда основатель Gett Дэйв Вайсер говорил, что средства помогут компании развиваться в Нью-Йорке и поддержат экспансию в другие города, в том числе в Европе. Впоследствии Gett купил нью-йоркского конкурента Juno за $200 млн.

А в конце 2016 г. Gett привлекал венчурный кредит от российского Сбербанка на $100 млн. Тогда сервис начинал активную экспансию в российские города – как миллионники, так и с меньшим населением.

В начале 2017 г. Gett снова начал искать средства, сообщало агентство Bloomberg. Теперь на ускорение экспансии, по данным его источников, требовалось до $700 млн, а себя компания оценивала в $2–3 млрд.

Однако с привлечением средств возникли сложности, так как один из крупнейших инвесторов – Volkswagen – склонялся больше к тому, чтобы поддерживать собственные проекты в сфере каршеринга, говорили источники Bloomberg. Тем не менее Gett, по данным агентства, продолжал рассчитывать на инвестиции около $500 млн при той же оценке бизнеса.

Сейчас, по данным сервиса, Gett работает в 120 городах мира, значительная доля из них приходится на российский рынок. Всего через сервис осуществляется поездок на $1 млрд в год, половину обеспечивают Лондон и Нью-Йорк, следует из данных FT.

Сервис заказа такси хочет стать прибыльным во всех странах присутствия к началу 2019 г., заявил Вайсер. Единственный способ быть прибыльным для компании – тратить меньше на маркетинг, сказал он FT: «Надо достичь определенного эффекта масштаба, хотя есть игроки, которые крупнее нас и неприбыльны». По его мнению, затраты на маркетинг можно сократить, так как осведомленность потребителей о Gett уже довольно высока.

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