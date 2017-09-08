Его отличие от других – прозрачное ценообразование

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Цену поездки назначает клиент в момент вызова такси Наташа Шарапова / Ведомости

Российский венчурный фонд Leta Capital вложил $5 млн в сибирский сервис такси inDriver, сообщил «Ведомостям» представитель стартапа.

InDriver - мобильное приложение для вызова такси. Его отличие от других онлайн-сервисов такси заключается в прозрачном ценообразовании: водители платят фиксированную почасовую ставку за доступ к приложению, а цену поездки назначает клиент в момент вызова такси. Если водителя устраивает предложенная сумма, он берет заказ.

InDriver работает в 53 городах России - в основном на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Кроме того, сервис доступен в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Мьянме. Привлеченные инвестиции пойдут на то, чтобы запустить приложение в Индии, США и Канаде, рассказывает генеральный директор компании Томский.

Leta Capital - корпоративный фонд российской IT-компании LETA Group, созданный в 2012 г.

Идея стартапа возникла, когда во время новогодних каникул 2012 года, температура на улице опустилась ниже 45 C и местные службы такси подняли цены в полтора раза, вспоминает Арсен Томский. Тогда якутские студенты создали группу в социальной сети «В контакте», где публиковали запрос и цену, которую готовы заплатить за поездку, а местные водители сами связывались с клиентами, если их устраивали условия. За полгода в группу вступили 50 000 человек и тогда их выкупила «Группа компаний Синет» совладельцем и генеральным директором которой является Томский. Инвестиции от Leta Capital стали первыми внешними вложениями для стартапа.