Цену поездки назначает клиент в момент вызова такси
Наташа Шарапова / Ведомости
Российский венчурный фонд Leta Capital вложил $5 млн в сибирский сервис такси inDriver, сообщил «Ведомостям» представитель стартапа.
InDriver - мобильное приложение для вызова такси. Его отличие от других онлайн-сервисов такси заключается в прозрачном ценообразовании: водители платят фиксированную почасовую ставку за доступ к приложению, а цену поездки назначает клиент в момент вызова такси. Если водителя устраивает предложенная сумма, он берет заказ.
InDriver работает в 53 городах России - в основном на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Кроме того, сервис доступен в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Мьянме. Привлеченные инвестиции пойдут на то, чтобы запустить приложение в Индии, США и Канаде, рассказывает генеральный директор компании Томский.
Leta Capital - корпоративный фонд российской IT-компании LETA Group, созданный в 2012 г.
Идея стартапа возникла, когда во время новогодних каникул 2012 года, температура на улице опустилась ниже 45 C и местные службы такси подняли цены в полтора раза, вспоминает Арсен Томский. Тогда якутские студенты создали группу в социальной сети «В контакте», где публиковали запрос и цену, которую готовы заплатить за поездку, а местные водители сами связывались с клиентами, если их устраивали условия. За полгода в группу вступили 50 000 человек и тогда их выкупила «Группа компаний Синет» совладельцем и генеральным директором которой является Томский. Инвестиции от Leta Capital стали первыми внешними вложениями для стартапа.
Depositphotos / PhotoXPress
Самой дешевой оказалась поездка из аэропорта в центр Каира. Путешественнику в среднем придется отдать за поездку $4,2, а приедет за ним, скорее всего, Hyundai Elantra
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Rafiq Maqbool / AP
Чуть дороже обойдется такси из аэропорта в центр крупнейшего города Индии Мумбаи, в среднем поездка будет стоить $4,44. Самая распространенная модель авто у местных таксистов – Toyota Innova
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Depositphotos / PhotoXPress
Третье место в списке городов с самыми бюджетными поездками на такси занимает Тунис. За поездку в центр столицы из аэропорта придется отдать $4,49. Чаще всего таксисты здесь ездят на Renault Clio
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Depositphotos / PhotoXPress
Поездка в центр Таллина в среднем будет стоить $7,32. Чаще всего таксисты в Эстонии ездят на Mercedes-Benz
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Depositphotos / PhotoXPress
В топ-5 городов с самыми низкими ценами на поездку до аэропорта попал и Дубай. В центр столицы ОАЭ можно доехать на Toyota Corolla за $8,31
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Toru Hanai / Reuters
Самой дорогой оказалась поездка в центр Токио: она будет стоить $189,91. Самая распространенная модель автомобилей у местных таксистов – Toyota Crown Comfort
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Reuters
Стоимость поездки в центр Милана в среднем составляет $101,62. Чаще всего таксисты ездят здесь на Fiat Ulysse
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Ints Kalnins / Reuters
Из аэропорта до центра Осло можно добраться на Mercedes-Benz Sprinter, в среднем поездка будет стоить порядка $86,51
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Michael Dalder / Reuters
В Мюнхене таксисты чаще всего ездят на Mercedes-Benz E-Class, а за поездку из аэропорта до центра города берут $81,06
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Gero Breloer / AP
В список городов с самым дорогим такси входит и Женева. Такси в центр города будет стоить $79,44. Вероятнее всего, в аэропорт за туристом приедет Mercedes-Benz
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Андрей Гордеев / Ведомости
В рейтинге городов с самыми дорогими поездками на такси из аэропорта Москва находится на 44-м месте. За поездку в среднем придется отдать $29,77. Самой популярной моделью у московских таксистов является Ford Mondeo