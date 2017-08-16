Акционер Gett оценил в $700 млн бизнес сервиса в России

Шведский инвестиционный фонд Vostok New Ventures (VNV), которому принадлежит 3,6% в сервисе Gett, оценил бизнес сервиса в России в $700 млн. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы фонда. Стоимость бизнеса была оценена по мультипликаторам, по которым оценивался будущий объединенный бизнес двух конкурентов компании - «Яндекс.Такси» и Uber. Как сообщали ранее в «Яндексе», объединенный бизнес оценивается в $3,725 млрд. По мнению аналитиков «Ренессанс капитала», эта оценка «преувеличена», сами они считают, что бизнес стоит $1,4 млрд.

VNV полагает, что сделка между «Яндекс.Такси» и Uber создаст крупного конкурента на рынке, однако это будет означать конец ценовой войне, которую ведут между собой две эти компании, что в свою очередь оздоровит рынок и создаст условия для наращивания прибыли для всей отрасли в целом. В отчете фонда говорится, что рынок онлайн-такси не работает по принципу «победитель забирает все», в отличие от рынка classifieds (сервисы онлайн-объявлений, в портфель VNV входит сервис Avito).

Ранее основатель и руководитель Gett Дэйв Вайсер заявлял, что на сегодня доля российского рынка в общем бизнесе Gett составляет около 25%. «Высокие мультипликаторы оценки российского бизнеса (stand alone) - хорошие новости для нас и инвесторов (Россия занимает приблизительно 25% нашего бизнеса)», - сообщал он. Комментируя сделку между Uber и «Яндекс.Такси», Вайсер отмечал, что ожидает роста маржинальности на российском рынке такси в результате объединения основных конкурентов. В настоящее время крупнейшие такси-сервисы в борьбе за долю рынка доплачивают и субсидируют поездки и теряют большие деньги на этом. Кроме того, компании вкладывают миллионы долларов в маркетинг и продвижение сервисов, что давит на маржинальность бизнеса, отмечают участники рынка.

По мнению Вайсера, объединение двух сервисов приведёт к тому, что для водителей Gett будет единственной ему альтернативой «...в долгосрочной перспективе это приведёт к тому, что все водители будут иметь оба приложения (как это случилось в Америке с Uber и Lyft)».

«Яндекс» и Uber объявили о создании компании, в которой будет объединен бизнес по онлайн-заказу поездок в России и пяти других странах СНГ. Бизнес оценивается в $3,725 млрд. По условиям соглашения, Uber и «Яндекс» инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит «Яндекс», еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возглавит компанию генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.