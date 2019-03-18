Конкурент Uber раскрыл параметры IPO

Lyft основан семь лет назад Логаном Грином и Джоном Зиммером. Сейчас сервис работает в более чем 300 городах США и Канады Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Американский сервис онлайн-заказа такси Lyft намерен привлечь до $2,1 млрд в ходе первичного публичного предложения своих бумаг (IPO) на бирже Nasdaq. Об этом говорится в документах компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Инвесторам будут предложены 30,8 млн акций в ценовом диапазоне $62–68 за бумагу.

Если Lyft разместится по верхней границе ценового диапазона, по $68, вся компания будет оценена в $19,64 млрд. Это заметно больше оценки Lyft в ходе последнего привлечения частных инвестиций – $15,1 млрд.

Агентство Reuters со ссылкой на источники 17 марта сообщало, что компания ориентируется на оценку выше $20 млрд. Среди организаторов сделки – банки JPMorgan, Credit Suisse и Jefferies.

Lyft основан семь лет назад Логаном Грином и Джоном Зиммером. Сейчас сервис работает в более чем 300 городах США и Канады. Выручка за 2018 г. – $2,2 млрд. Чистый убыток – $911,3 млн, говорится в материалах компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). За 2018 г. через Lyft было заказано поездок на $8,1 млрд – это более 1 млрд поездок.

$1,2 трлн тратят американцы на транспорт в год, на каждое домохозяйство – в среднем свыше $9500. Это больше, чем на любые другие нужды, за исключением оплаты жилья, отметила Lyft в своей заявке, поданной в SEC. Значительная часть средств связана с владением собственным автомобилем, хотя обычно люди пользуются личными машинами только 5% времени. В 2018 г. почти половина пользователей Lyft отметили, что стали меньше ездить на собственных автомобилях благодаря сервису, а еще 22% считают, что потребность в собственном автомобиле снизилась, утверждает компания.

Раскрытые Lyft параметры – первый четкий ориентир того, во сколько открытый рынок может оценивать сервисы заказа такси, отмечает Financial Times (FT). Lyft – основной конкурент на родном американском рынке для Uber, чье IPO, как ожидается, случится следующим.

Uber, как сообщало Reuters, может запустить процесс IPO в апреле, подав в SEC необходимые финансовые документы и запустив серию презентаций для инвесторов. Газета The Wall Street Journal писала в конце 2018 г., что Uber может рассчитывать на оценку около $120 млрд при IPO. Его выручка за 2018 г. составила $3 млрд, убыток – $1,8 млрд.

В последние пару лет Lyft удавалось наращивать долю рынка США: она выросла до 39% в прошлом году с 22% в 2016 г. Практически всю остальную долю рынка занимает Uber.

Заметный скачок доходов Lyft в пересчете на одного пользователя произошел в I–II кварталах 2017 г. Как напоминал в начале марта американский Forbes, на это время пришлись скандалы с его конкурентом Uber – от кампании #DeleteUber («Удали Uber») до расследований нарушений в работе компании, которые в итоге вылились в отставку исполнительного директора и основателя Тревиса Каланика. Тогда Lyft публично не упоминал имени конкурента, но подчеркнул в документах для SEC: «Бренд и его ценности были созвучны клиентам, и они увеличили использование Lyft вместо конкурентов».

Выход Lyft на биржу открывает сезон размещений американских технологических компаний, среди них – социальная сеть Pinterest и сервис аренды Airbnb, напоминает FT.