Финансы / Рынки

У мировых компаний вернулся интерес к IPO

Серия мегасделок 2018 года может продолжиться еще более крупными размещениями
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Международный рынок IPO вырос в 2018 г. благодаря мегасделкам, в ходе которых компании размещают акции более чем на $1 млрд. Несмотря на волатильность фондовых рынков, этот тренд должен продолжиться в 2019 г., поскольку на биржи готовятся выйти сразу несколько известных «единорогов» (стартапов стоимостью от $1 млрд) из технологического сектора.

Сумма, привлеченная ставшими публичными компаниями в 2018 г., увеличилась на 5% до четырехлетнего максимума, превысив $200 млрд, однако самих сделок было почти на 300 меньше, по данным Dealogic. Львиная доля первичных размещений пришлась на Азию, где было привлечено более 46% совокупной суммы и прошли три крупнейших IPO этого года – подразделения мобильной связи японской SoftBank, а также China Tower и Xiaomi.

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