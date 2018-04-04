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Нью-йоркская биржа перепутала флаги Швеции и Швейцарии к листингу Spotify

Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) по ошибке приветствовала шведскую компанию Spotify Technology SA флагом Швейцарии. Флаг и баннер с названием шведского музыкального стримингового сервиса появились на здании по случаю начала торгов акциями компании на бирже.

Биржа поменяла флаг на верный в начале торгов и пошутила по этому поводу в Twitter: «Надеемся, этим утром всем понравилась наша краткая ода нейтралитету в процессе определения цены».

Еще один твит биржи по этому поводу был удален, пишет The Verge. «Ответственный за флаги с утра слишком увлекся плейлистом в Spotify и схватил не тот флаг», – говорилось в нем.

Why a direct listing:@Spotify believes that their recognizable brand, global scale, business model, and transparent culture will lead to a great company where the stock price takes care of itself (NYSE: $SPOT) pic.twitter.com/C7wuCP3rWp — NYSE (@NYSE) April 3, 2018

Spotify собиралась выставить на NYSE в режиме прямого листинга менее трети своих акций – 55,7 млн из 178,11 млн. По данным The Wall Street Journal, в рамках первой сделки были проданы лишь 5,6 млн акций, то есть около 3,1%. Капитализация по итогам первой сессии составила $26,56 млрд.

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