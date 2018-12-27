Итоги-2018. Год без IPO
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Росший с начала 2018 г. российский рынок обвалился в апреле – тогда минфин США включил ряд российских компаний и бизнесменов в санкционный список SDN. Нерезиденты начали избавляться от российских активов: с 6 по 10 апреля индекс РТС упал на 11,8%, индекс Мосбиржи – на 4,7%, рубль – на 8% к доллару, а доходность 10-летних ОФЗ подскочила с 7,07 до 7,59% годовых. Минфину пришлось на время отказаться от аукционов ОФЗ.
Паника повторилась в конце лета, когда стало известно о новых возможных санкциях – запрете на покупку нового госдолга и ограничении долларовых операций госбанков. С 7 по 10 августа индекс РТС упал на 7,9%, индекс Мосбиржи – на 1,6%, рубль к доллару – на 6,7%. ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила.
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