Соперничество Uber и Lyft перемещается на фондовый рынок

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Пока Uber привлекла у венчурных инвесторов около $20 млрд, а Lyft – $5,1 млрд Robert Gauthier / Los Angeles Times via Getty Images

Сервисы по вызову водителей Uber и Lyft будут бороться друг с другом не только за пассажиров, но и за инвесторов. На прошлой неделе Uber конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на проведение IPO в 2019 г., сообщила 7 декабря The Wall Street Journal. За день до этого то же самое сделал ее менее крупный конкурент Lyft.

Публичное размещение акций, вероятно, изменит обе компании и сам рынок заказа такси. До сих пор Uber и Lyft несли огромные убытки, пытаясь увеличить рыночную долю. У первой они в III квартале достигли $1,07 млрд, а у второй – $254 млн. Но на публичном рынке Uber и Lyft попадут под пристальное внимание инвесторов, требующих прибыли и большей прозрачности. «Выход обеих этих компаний на биржу поможет отрасли стать более рациональной и дисциплинированной, – утверждает Пол Хадсон из Glade Brook Capital Partners, которая инвестировала и в Uber, и в Lyft. – Публичным компаниям гораздо труднее бросать деньги на ветер».

Кроме того, Хадсон считает, что это подтолкнет к IPO и другие стартапы, чьи инвесторы и сотрудники хотят заработать на принадлежащих им акциях. А получить высокую ликвидность возможно лишь на публичном рынке.