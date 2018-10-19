Технологические «единороги» поспешили на фондовый рынок

Следующий год может стать рекордным по привлеченным в ходе IPO средствам

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Рядовые инвесторы наконец смогут сделать ставку на Uber и другие компании, чьи сервисы стали частью их повседневной жизни Евгений Разумный / Ведомости

Дорогие стартапы из Кремниевой долины много лет сторонились фондового рынка, но теперь наконец готовятся провести IPO в ближайшие годы. Среди них сервисы по вызову водителей Uber Technologies и Lyft, а также Palantir Technologies, занимающаяся анализом данных. Если эти компании выйдут на биржу, то 2019 г. может стать рекордным по размеру средств, привлеченных на IPO.

Кто собрался?

В середине октября стало известно, что Uber получил предложение от инвестбанков провести IPO в начале 2019 г., а его стоимость, по их оценке, может составить $120 млрд. Компания такого размера может привлечь от размещения $25 млрд. Для сравнения: в разгар бума доткомов в 2000 г. все технологические компании привлекли в совокупности $44,5 млрд на всех биржах США. IPO американской компании может стать крупнейшим с 2014 г., когда китайская Alibaba разместила акции как раз на $25 млрд.

Его конкурент Lyft тоже думает выйти на биржу в начале следующего года.