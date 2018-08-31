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Bloomberg узнал о планах Lyft стать публичной компанией

Компания Lyft, вторая крупнейшая в мире компания по вызову такси, начала подготовку к первичному публичному размещению, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным агентства, целью является попытка «выиграть» у главного конкурента — Uber.

Как рассказали источники, Lyft наняла компанию Class V Group LLC в качестве советника по IPO и планирует начать переговоры с банками в сентябре, а листинг провести в марте или апреле. Они добавили, что эти сроки пока окончательно не определены и могут измениться.

«Разнообразные факторы определят, станет ли Lyft публичной и когда это произойдет, но мы сфокусированы на развитии нашего бизнеса, который продолжает расти», – подчеркнула официальный представитель компании. Она отказалась комментировать «слухи и спекуляции».

Основатель Class V Group LLC не ответила на момент публикации на просьбу о комментарии.

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи сообщил, что компания планирует провести первичное размещение во второй половине 2019 г. Новый финансовый директор компании Нельсон Чаи, который начнет работу в сентябре, отмечал в интервью, что изучит ситуацию в Uber перед тем, как принять решение об IPO.

Bloomberg отмечает, что Lyft столкнулась с необходимостью принять «деликатное решение», определяя время проведения IPO. «Должна ли она [Lyft] становиться публичной до того, как это сделает Uber, одновременно с Uber или после? Став первой, Lyft сможет создать представление об аналогичных компаниях, отвлечь внимание от более крупного соперника и привлечь деньги инвесторов до того, как это сделает Uber. Однако став первой, Lyft рискует тем, что инвесторы подождут ее более ценного конкурента», – пишет агентство.