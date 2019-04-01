Saudi Aramco получает самую высокую прибыль в мире

Политика

Новости

Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине

Кремль хотел бы видеть у руля Украины партию не войны, а «силы, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя промежуточные результаты выборов президента на Украине.

По словам Пескова, российские власти не будут поздравлять с выходом во второй тур ни одного кандидата, так как выборы еще продолжаются. Однако Москва внимательно следит за заявлениями кандидатов, сказал пресс-секретарь Путина. «Естественно [мы следим за заявлениями], особенно в той части, которая касается нашей страны и двусторонних отношений, их видения будущей судьбы Донбасса, и делаем соответствующие выводы».

На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента. По состоянию на 12.30 (киевское время совпадает с московским) Центризбирком (ЦИК) страны обработал 72,09% протоколов. Шоумена Владимира Зеленского поддержали 30,44% избирателей. Действующий президент Петр Порошенко набрал 16,15% голосов. Оба кандидата проходят во второй тур президентских выборов, который состоится 21 апреля. Бывшего премьер-министра Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали 13,15% проголосовавших. Вице-премьер в правительстве президента Виктора Януковича и экс-лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрий Бойко занял четвертое место с 11,54% голосов. Явка на выборах составила 63,52%, они признаны состоявшимися.

Оба кандидата, прошедшие во второй тур, уже обменялись обвинениями в адрес друг друга. Порошенко назвал Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского. Шоумен активно сотрудничает с украинским телеканалом «1+1», который принадлежит Коломойскому. Зеленский эти обвинения опроверг и назвал Порошенко ставленником бизнесмена Олега Гладковского (прежняя фамилия – Свинарчук), основателя автомобилестроительной корпорации «Богдан». Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Комментируя высказывания Зеленского, заявившего о намерении требовать от России освобождения украинских территорий и компенсации убытков Украине, Песков сказал: «Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи. Потому что в данном случае непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины. А что касается упоминания Крыма в этом контексте, мы также считаем его недопустимым, ибо тема Крыма вообще не подлежит обсуждению. Это тема, которая закрыта раз и навсегда».