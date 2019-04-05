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Бизнес
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Суд дал Маску и SEC время на заключение мирового соглашения

Ведомости
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Федеральный суд Нью-Йорка отвел две недели на заключение соглашения между основателем и руководителем Tesla Илоном Маском и Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет The Financial Times. «Это дело вопиет о решении» сторонами во внесудебном порядке, заявила судья Элисон Натан по итогам первого двухчасового слушания по делу о неуважении Маска к суду. В противном случае, она пообещала принять решение самостоятельно.

Предметом разбирательства стала запись Маска в его микроблоге Twitter от 19 февраля. Из нее следовало, что в 2019 г. Tesla планирует произвести 500 000 автомобилей. Позже Маск исправился, уточнив, что речь идет о поставке на рынок 400 000 электрокаров. SEC настаивает, что этот твитт не был одобрен юристами Tesla, хотя, по условиям более раннего соглашения между Маском и SEC, топ-менеджер обязан согласовывать свои записи с соцсетях, касающиеся бизнеса компании. Это соглашение было одобрено судом осенью прошлого года. Теперь SEC пытается доказать, что Макс нарушил его условия, чем проявил неуважение к суду. Основатель Tesla настаивал, что не раскрыл никаких производственных секретов в своем твитте – эти показатели звучали ранее в его комментарии к отчету о доходах компании.

Маск поддержал решение суда об отсрочке на внесудебное урегулирование спора. «Мы всегда чувствовали, что должны иметь возможность работать с любыми разногласиями с SEC, а не торопиться в суд преждевременно», - заявил он по итогам первого дня слушаний.

Адвокат SEC Шерил Крамптон, уточнила, что в случае принятия решения о неуважении Маска к суду, ему придется ежемесячно представлять в суд обновленные версии своих твиттов и объяснять, какие из них были согласованы, а какие нет. Также защита SEC настаивает на установлении для Маска системы нарастающих штрафов за любые возможные впредь нарушения с его стороны.

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Бизнес
Новости

AliExpress будет продавать российскую продукцию во всем мире

Ведомости
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Всемирная торговая площадка AliExpress в ближайшее время откроется для российских продавцов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя AliExpress в России Антона Пантелеева. До недавнего времени Alibaba Group поддерживала монополию китайских продавцов и производителей на глобальном AliExpress.

Впервые ограничения для производителей из других стран были сняты в ноябре 2018 г. после приобретения китайским холдингом турецкого маркетплейса Trendyol. Тогда турецкие товары стали доступны для покупателей AliExpress по всему миру. По словам представителя AliExpress, сейчас компания завершает переговоры еще с несколькими сетями, в том числе из Италии и Испании, о выводе их продукции на глобальную площадку.

AliExpress уже начал тестировать систему доступа российских товаров, уточнил Пантелеев. Для этого компания должна быть зарегистрирована на локальной площадке Tmall, которая ориентирована на сделки внутри страны. После регистрации система позволит российским продавцам размещать товары на глобальном AliExpress.

В настоящее время на российском Tmall зарегистрировано более 300 продавцов. В их числе есть и крупные сети, такие как «Кораблик» и Vitek, и небольшие компании, половина из которых приходится на российских производителей. На глобальном AliExpress, по словам представителя платформы, «несколько сотен тысяч продавцов». По данным SimilarWeb, aliexpress.com занимает третье место в категории «покупки», уступая только американским Amazon и eBay. 

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Политика
Новости

WikiLeaks предупредил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Ведомости
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшие несколько часов или дней может быть выдворен из посольства Эквадора в Лондоне, сообщает WikiLeaks в твиттере со ссылкой на высокопоставленного эквадорского чиновника.

По информации проекта, у Эквадора уже есть соглашение с Великобританией о задержании Ассанжа. В качестве предлога для его выдворения будет использован офшорный скандал INA Papers, связанный с президентом Эквадора Ленином Морено. INA Papers — это ряд опубликованных в феврале документов, в которых говорится о деятельности INA Investment, офшорной компании, созданной братом Морено, отмечает WikiLeaks.

В ноябре прошлого года адвокат Ассанжа заявлял, что Эквадор может выдать его подзащитного. Он констатировал сближение позиций США, Великобритании и Эквадора по этому вопросу.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он опасается, что его выдадут США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов госдепартамента.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах азербайджанской компании купить Антипинский НПЗ

Ведомости
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Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR может купить Антипинский НПЗ у группы New Stream Дмитрия Мазурова, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации газеты, SOCAR целиком купит АО «Антипинский НПЗ», в том числе нефтяные месторождения — Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского. Она заплатит «символическую сумму» за завод, но возьмет на себя долг в $3 млрд. Сделка может быть закрыта в течение этого года.

Еще один актив New Stream — Афипский НПЗ — может купить владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев, рассказал собеседник «Коммерсанта». Переговоры с ним ведет глава Сбербанка ГерманГреф. Банк выступает ключевым кредитором НПЗ. Гуцериев может приобрести завод за $50–60 млн.

Антипинский – самый крупный завод New Stream. Он может перерабатывать до 9 млн т нефти в год. Мощность переработки Афипского НПЗ достигает 6 млн т.

В декабре поставки нефти на Антипинский и Афипский НПЗ временно приостанавливались из-за финансовых проблем. Сбербанк выдал New Stream кредит на 23 млрд руб. для пополнения оборотного капитала, после чего поставки возобновились

Политика
Новости

Мэра Риги отправили в отставку

Ведомости
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Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку Мэра Риги Нила Ушакова за неисполнение обязательств и нарушение нормативных актов, сообщает официальное издание правительства «Латвийский вестник».

В сообщении перечисляются допущенные Ушаковым нарушения. В частности, они связаны с муниципальным транспортным предприятием Rigas satiksme.

В конце января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыск дома и на работе у Ушакова. Они были связаны с расследованием дела о коррупции в «Ригас сатиксме». Ушаков отвергал подозрения в нарушении закона.

После этого оппозиционные партии вынесли на рассмотрение рижской думы вопрос об отставке Ушакова. Однако депутаты проголосовали против его ухода с поста мэра города. В феврале Ушаков сообщил о планах принять участие в выборах в Европарламент. 

Политика
Новости

СМИ: куратор Украины в администрации президента решил уйти из Кремля

Ведомости
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Начальник управления по приграничному сотрудничеству администрации президента Олег Говорун покидает этот пост. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Эту информацию подтвердили два источника РБК, близкие к Кремлю.

По словам источника «Коммерсанта», близкого к администрации, Говорун уходит по семейным обстоятельствам. Его место займет один из сотрудников управления, отметил собеседник. По данным РБК,обязанности Говоруна будет исполнять Алексей Филатов, несколько лет занимавший в управлении пост главного советника и курировавший отношения России с Южной Осетией.

Источник газеты, знакомый с планами Говоруна, сообщил, что чиновник планировал доработать на должности до 2018 г. Чем он займется дальше, собеседник не знает. Другой источник издания, близкий к Говоруну, сообщил, что он давно хотел уйти с поста. На вопрос, перейдет ли чиновник на работу в коммерческие структуры, собеседник ответил: «Это похоже на правду».

Один из источников РБК сообщил, что к Говоруну не было никаких претензий. «Он устал, хотел уйти еще в прошлом году», – отметил он.

Говорун в 2006–2011 гг. возглавлял управление президента России по внутренней политике. После он стал полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, а в 2012 г. занял пост министра регионального развития. С 2013 г. Говорун возглавлял управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В октябре 2018 г. это управление было преобразовано в управление по приграничному сотрудничеству, его также возглавил Говорун. Цель управления, как указывается на сайте Кремля, – обеспечивать деятельность президента по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, Абхазией и Южной Осетией.

«Коммерсантъ» называл Говоруна давним соратником помощника президента Владислава Суркова.

Технологии
Новости

«Яндекс.Такси» запустит сервис грузоперевозок

Ведомости
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Сервис «Яндекс.Такси» вскоре разрешит пользователям заказывать грузоперевозки. Об этом говорится в письме, которое компания направила своим партнерам, сообщает газета «Коммерсантъ». Источник «Ведомостей», близкий к «Яндекс.Такси», подтвердил планы компании запустить новый тариф.

Из письма следует, что компания будет использовать для грузовых перевозок автомобили двух типов: легковые с грузовым отсеком с грузоподъемностью до 1 т или грузовые фургоны с грузоподъемностью до 3,5 т (в таком случае партнерам компании потребуется специальное разрешение на въезд в центр Москвы).

Водители смогут принимать такие заказы только с наличием грузчика. «Водители, которые работают в одиночку, не будут их получать», – говорится в письме партнерам. Обязательное условие, которое компания предъявляет потенциальным партнерам в новом сервисе, – автомобиль должен быть не старше 2008 г.

Пресс-служба «Яндекса» не стала комментировать ТАСС эти планы. «Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса и экспериментируем с развитием новых услуг», – сказал собеседник агентства.

Политика
Новости

ЕСПЧ направил в Россию иски 380 родных жертв крушения Boeing на Украине

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал России два коллективных иска от 380 родственников пассажиров, погибших в результате крушения малазийского Boeing на востоке Украины в 2014 г. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

За двумя коллективными исками стоят представители Германии, Австралии, Бельгии, Канады, США, Великобритании, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Новой Зеландии, Нидерландов, Филиппин и Вьетнама. Заявители обвиняют Россию в нарушении статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ), в ней утверждается право человека на жизнь. В первом иске говорится, что Россия ответственна за авиакатастрофу, во втором – что представителей российского Минобороны обвиняют в переброске ЗРК «Бук» на Украину и отдаче приказа на уничтожение лайнера.

Истцы также обвиняют Россию в нарушении статьи 3 ЕКПЧ («Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения») в контексте «невыполнения обязательств по расследованию гибели» их родных и непривлечения к ответственности виновников.

Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины в июле 2014 г. В результате погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. В ноябре 2018 г. иск к России в ЕСПЧ подали родственники 55 граждан Нидерландов, погибших в результате крушения самолета.

Презентация расследования крушения Boeing MH17

Политика
Новости

РБК назвал повод лишить Арашукова полномочий сенатора

Ведомости
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Сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков не подал к 1 апрелю декларацию о доходах за 2018 г. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника в аппарате Совета Федерации.

По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подать декларацию до 1 апреля. Если он предоставляет «заведомо недостоверные или неполные сведения» о доходах, то это может повлечь либо предупреждение, либо освобождение от должности. Решение о досрочном прекращении полномочий должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для этого.

Пресс-служба Совета Федерации сообщила, что итоги кампании по сбору деклараций будут обсуждаться на запланированном на следующую неделю заседании соответствующей комиссии.

Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуков вину не признает.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что Арашуков может лишиться полномочий в двух случаях: если он сам напишет соответствующее заявление или суд признает его виновным.

Технологии
Новости

Депутаты обязали Apple исправить некорректное отображение Крыма на картах до 25 апреля

Ведомости
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Депутаты Госдумы обязали дочернюю компанию Apple Inc. – ООО «Эппл рус» исправить некорректное отображение территориальной принадлежности городов Крыма и города Севастополя в приложении «Карты» до 25 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы по итогам встречи генерального директора ООО «Эппл рус» Виталия Морозько с председателями комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным.

Ранее несколько депутатов обратились в комитет по безопасности и противодействию коррупции и комитет по информполитике с жалобой, что в приложении «Карты» Apple территория Крыма и его населенные пункты отображаются не как российская территория, а как украинская, рассказал «Ведомостям» председатель комитета по информполитике Леонид Левин. Такую же ошибку депутаты обнаружили в приложении Apple «Погода», добавил он.

Сейчас в приложении «Карты» крымские населенные пункты отображаются как территория России, но есть неточности и недоработки, на устранение которых нужно дополнительное время, рассказал парламентариям Морозько. Корреспондент «Ведомостей» убедился, что на картах Apple Крым обозначен как российская территория.

Пискарев пообещал внимательно следить за исполнением Apple требований российского законодательства.

Также депутаты предложили представителям ООО «Эппл рус» войти в состав экспертного совета комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи для участия в выработке законодательных решений, сообщил Левин. Представитель Apple в России не ответил на запрос «Ведомостей».

В январе 2018 г. Госдума потребовала от Google отображать Крым как российскую, а не украинскую территорию. В марте 2018 г. компания выполнила это требование.

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Бизнес
Новости

Богатейший человек планеты отдаст бывшей жене четверть доли в Amazon

Ведомости
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Богатейший человек планеты – основатель Amazon Джефф Безос (американский Forbes оценивает его состояние в $131 млрд) отдаст бывшей супруге Маккензи Безос четверть акций компании от их общей доли в ней. При этом он сохранит право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Об этом Маккензи Безос сообщила в своем Twitter, который зарегистрировала в начале апреля. Financial Times уточняет, что всего Маккензи Безос получит около 4% акций Amazon, эта доля оценивается примерно в $35 млрд.

Миллиардер сохранит за собой контроль над другими активами – аэрокосмической компанией Blue Origin и газетой The Washington Post, Маккензи Безос не будет претендовать на эти акции, говорится в сообщении. В своем Twitter бизнесмен поблагодарил бывшую супругу за ее доброту и поддержку в бракоразводном процессе. После завершения всех процедур Маккензи Безос, вероятно, войдет в тройку богатейших женщин мира, отмечает FT. На первом месте по версии американского Forbes находится Франсуаза Бетанкур-Майерс (ее состояние оценивается в $49,3 млрд), наследница косметической империи L’Oréal, на втором – Элис Уолтон (состояние – $44,4 млрд), дочь основателя Walmart Сэма Уолтона.

Супруги объявили о разводе в январе. Бизнесмен опубликовал в Twitter совместное с Маккензи Безос заявление, в котором они сообщили, что расстаются друзьями. Пара уточняла, что после развода продолжит сотрудничать в совместных проектах и инвестициях. «Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга, и мы глубоко благодарны друг другу за каждый год совместной жизни. Если бы мы знали, что наши дороги разойдутся через 25 лет, мы бы выбрали этот путь снова», – говорилось в совместном заявлении.

Джефф Безос и Маккензи познакомились в 1992 г., когда работали вместе в нью-йоркском хедж-фонде. Пара поженилась в 1993 г. Брак Безосов длился 25 лет, у них четверо детей. В 2017 г. они создали совместный благотворительный фонд Day One Fund. Безос ранее уточнял, что они давно не живут вместе.

Политика
Новости

Зеленский предложил Тимошенко стать модератором на его дебатах с Порошенко

Ведомости
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Актер Владимир Зеленский, набравший больше всех голосов в первом туре выборов украинского президента, предложил Юлии Тимошенко стать модератором на его дебатах с действующим президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в видеозаписи, которую Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

«Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» – обратился он к ней.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая по украинскому закону должна транслировать дебаты, сообщила, что в качестве модератора выбран телеведущий Павел Казарин.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Тот отметил, что по украинскому законодательству дебаты должны пройти на базе НОТУ, но согласился участвовать в дебатах и на стадионе. ЦИК Украины также подчеркнул, что дебаты должны пройти в общественной телекомпании.

Первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. Зеленский и Порошенко прошли во второй тур. Первый набрал 30,24%, второй – 15,95%.

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