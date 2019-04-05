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Суд дал Маску и SEC время на заключение мирового соглашения

Федеральный суд Нью-Йорка отвел две недели на заключение соглашения между основателем и руководителем Tesla Илоном Маском и Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет The Financial Times. «Это дело вопиет о решении» сторонами во внесудебном порядке, заявила судья Элисон Натан по итогам первого двухчасового слушания по делу о неуважении Маска к суду. В противном случае, она пообещала принять решение самостоятельно.

Предметом разбирательства стала запись Маска в его микроблоге Twitter от 19 февраля. Из нее следовало, что в 2019 г. Tesla планирует произвести 500 000 автомобилей. Позже Маск исправился, уточнив, что речь идет о поставке на рынок 400 000 электрокаров. SEC настаивает, что этот твитт не был одобрен юристами Tesla, хотя, по условиям более раннего соглашения между Маском и SEC, топ-менеджер обязан согласовывать свои записи с соцсетях, касающиеся бизнеса компании. Это соглашение было одобрено судом осенью прошлого года. Теперь SEC пытается доказать, что Макс нарушил его условия, чем проявил неуважение к суду. Основатель Tesla настаивал, что не раскрыл никаких производственных секретов в своем твитте – эти показатели звучали ранее в его комментарии к отчету о доходах компании.

Маск поддержал решение суда об отсрочке на внесудебное урегулирование спора. «Мы всегда чувствовали, что должны иметь возможность работать с любыми разногласиями с SEC, а не торопиться в суд преждевременно», - заявил он по итогам первого дня слушаний.

Адвокат SEC Шерил Крамптон, уточнила, что в случае принятия решения о неуважении Маска к суду, ему придется ежемесячно представлять в суд обновленные версии своих твиттов и объяснять, какие из них были согласованы, а какие нет. Также защита SEC настаивает на установлении для Маска системы нарастающих штрафов за любые возможные впредь нарушения с его стороны.