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СМИ узнали о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы

Один из участков канала им. Москвы, между шлюзами 7 и 8 не будет открыт 24 апреля с началом судоходства в столичном регионе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к отрасли и Минтрансу. Речь идет об участке, осушенном после аварии с подтоплением Тушинского тоннеля в январе. Собеседники утверждают, что он может открыться только к 1 июня.

Руководитель ФГБУ «Канал им. Москвы» Герман Елянюшкин, подтвердил, что дата открытия «близка к 1 июня». Чтобы компании-перевозчики не попали под штрафы, до этого времени предполагается ввести режим ограничения судоходства. Комиссия, расследовавшая причины аварии, пришла к выводу, что при проектировании и строительстве тоннеля были допущены ошибки, рассказал Елянюшкин.

Если аварийный участок канала не откроется в навигацию, потери всех судоходных компаний могут составить 2 млрд руб., заявлял в конце марта президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин. По его оценкам, потери грузопотока будут исчисляться в 2 млн тонн, а пассажиропотока — в 71 500 человек. Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации. Сильнее других, по его мнению, могут пострадать «Порт Коломна», «Промышленный порт» в Ярославле и «Южный порт».

Серьезные потери могут понести и компании, которые перевозят туристов в центральной части Москвы, отмечает президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов. В Химкинском водохранилище и в Тверской области зимовали около 30 прогулочных судов — это примерно 30% от числа судов, работавших в центральной части. Вернуться туда они пока не смогут. По словам Евдокимова, для 20 из них готовится переход через Рыбинское водохранилище по Волге и Оке в Москву, но прибудут они лишь во второй половине мая. Недополученные на майских праздниках доходы, а также затраты на топливо могут сложиться в потери 50 млн руб., что «весьма существенно для сегмента, в котором работает малый бизнес», — считает Евдокимов.