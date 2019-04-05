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Бизнес
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Белоруссия решила повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%

Ведомости
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Белоруссия уведомила «Транснефть» о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам президент компании Николай Токарев.

«Речь идет о 23%. Но это такая переговорная позиция, которая требует обсуждения», – цитирует его ТАСС. По словам Токарева, этот вопрос будет обсуждаться на уровне правительств двух стран.

Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию согласовывается ежегодно. В январе 2019 г. тариф был повышен на 7,6%, в 2018 г. – на 6,7%.

Сейчас в Белоруссию и через страну поставляется около 50 млн т российской нефти в год. При этом поставки нефти для Белоруссии российской экспортной пошлиной не облагаются, нефтяные компании платят пошлину в российский бюджет только за ту нефть, которая транзитом через Белоруссию направляется в Европу.

Финансы
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Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссию

Ведомости
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Совкомбанк продал зарубежным инвесторам 5% своих акций. За счет допэмиссии банк привлек 6 млрд руб., говорится в его сообщении.

Совкомбанк разместил чуть меньше акций, чем планировал – 97,9%. «Ведомости» направили представителю Совкомбанку вопросы о том, какие инвесторы поучаствовали в допэмиссии и сколько бумаг они приобрели.

Среди потенциальных покупателей был Российско-японский инвестфонд, саудовский Ayar International Investment Company, суверенный фонд Бахрейна Bahrain Mumtalakat Holding, а также пять соинвесторов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Инвесторы оценили стоимость всего Совкомбанка в 122,6 млрд руб., или 1,08 его капитала.

Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings. По 2,5% акций получили Илья Бродский и Андрей Суздальцев, основатели Росевробанка (объединился с Совкомбанком в ноябре 2018 г.).

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Технологии
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Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

Ведомости
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Журнал Time поместил на обложку российского президента Владимира Путина. На изображении, опубликованном изданием на своем сайте, показан российский лидер, который стоит над земным шаром, в различных точках которого размещены геотеги.

На обложку вынесена статья, которая называется «Как Путин построил империю тиранов и разваливающихся государств». Она посвящена тому, что Россия поддерживает режимы, в частности, в таких стран, как Венесуэла, Ливия и Сирия, а также Судан.

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь». На обложку были вынесены два материала: статья Михаила Зыгаря под заголовком «Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине» и колонка Иена Бреммера «Почему Россия продолжает тонуть».

Впервые президент был помещен на обложку Time в 2000 г., после его на избрания на пост.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Технологии
Новости

«Одноклассники» начали переговоры о трансляции дебатов Зеленского и Порошенко

Ведомости
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Социальная сеть «Одноклассники» (входит в Mail.Ru Group) начала переговоры о том, чтобы провести прямую трансляцию дебатов между кандидатами в президенты на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с подготовкой проекта. Если договоренность будет достигнута, трансляция будет на русском и украинском языках и зрители смогут голосовать за участников дебатов в прямом эфире, отметил собеседник издания.

Информацию о переговорах подтвердил представитель соцсети. По его словам, «Одноклассники» ведут переговоры с несколькими украинскими вещателями, некоторые находятся в финальной стадии. С кем именно ведутся переговоры и как будет организована трансляция, он не рассказал.

С мая 2017 г. на Украине подвергаются блокировке Mail.Ru Group, «Яндекс», «В контакте» и «Одноклассники». Соответствующий указ подписал президент Порошенко.

Как отмечает РБК, «Одноклассники» остаются на Украине в числе самых популярных сайтов. Как подчеркнул представитель соцсети, для нее важно давать пользователям доступ к интересному и важному контенту вне зависимости от места проживания.

3 апреля провести дебаты на крупнейшем украинском стадионе «Олимпийский» предложил Зеленский. Порошенко согласился. Согласно украинскому законодательству, дебаты между кандидатами должны пройти за два дня до второго тура выборов. Второй тур назначен на 21 апреля.

Первый тур украинских выборов прошел 31 марта. По итогам обработки 100% протоколов Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко – 15,95%.

Технологии
Новости

WSJ: сервис Apple Music обогнал Spotify по числу подписчиков в США

Ведомости
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Американский стриминговый сервис Apple Music впервые обошел своего шведского конкурента Spotify по числу подписчиков в США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным на февраль, у Apple Music было 28 млн подписчиков в США против 26 млн у Spotify, пишет издание. Каждый месяц число подписчиков у Apple Music вырастает в среднем на 2,6–3%, у Spotify – на 1,5–2%, отметили собеседники WSJ.

Официально сервисы не раскрывали эти данные. Цифры, приведенные изданием, учитывают только платные подписки, исключая пользователей, которые используют бесплатные или пробные версии приложений Apple Music и Spotify, отмечается в публикации.

Ожидалось, что Apple Music обгонит Spotify по числу подписчиков в США еще полгода назад, но шведский сервис сосредоточил все свои усилия на том, чтобы сохранить лидирующие позиции, пишет WSJ. В марте Spotify подал жалобу на Apple в Еврокомиссию. Компания пожаловалась на то, что Apple берет с разработчиков сервисов 30%-ную комиссию при покупках их приложений через App Store. Это приводит к «искусственному росту» цен, которые в итоге становятся выше цен на Apple Music, утверждает шведская компания. Apple отвергает все обвинения.

На мировом рынке Spotify по-прежнему занимает лидирующие позиции, напоминает WSJ. Согласно данным компании в конце прошлого года у нее было 207 млн активных пользователей, 96 из которых платят за подписку или оформили пробный период. Остальные пользователи выбрали бесплатную версию сервиса. Apple Music, у которой нет бесплатной версии, сообщала о 50 млн подписчиков.

Технологии
Новости

Российское авторское общество снизило ставку для кинотеатров

Ведомости
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Авторский совет Российского авторского общества (РАО) решил снизить ставку отчислений для кинотеатров, сообщила организация. РАО пошло навстречу кинотеатрам из-за падения продаж билетов, указано в сообщении.

РАО уполномочено государством на сбор вознаграждения в пользу авторов музыки при публичном проигрывании их произведений. Отчисления РАО платят кинотеатры, телеканалы, радиостанции, рестораны и т. д. Потом собранные деньги распределяются между композиторами и авторами песен.

С 2011 г. максимальная ставка отчислений для кинотеатров – 1,2% валового сбора от продажи билетов. По сниженной ставке платили сетевые кинотеатры (1%) и кинотеатры, которые открывались по госпрограмме развития кинопоказа (0,8%). Именно двум последним категориям кинотеатров авторский совет вновь снизил ставку – до 0,8% и до 0,75% соответственно.

Последние несколько лет РАО не раскрывает общую сумму сборов с кинотеатров. Всего российские кинотеатры в 2018 г. продали билетов на 50,3 млрд руб., сообщал государственный Фонд кино. Таким образом, кинотеатры могли перечислить РАО менее 5 млрд руб.

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Политика
Новости

В анализах Зеленского и Порошенко не нашли наркотиков

Ведомости
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В анализах кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленского и Петра Порошенко, которые вышли во второй тур выборов, не нашли наркотиков.

Зеленский опубликовал скриншот результатов анализов на своей странице в Facebook. В документе напротив названий наркотиков, в частности метамфетаминов, кокаина, метадона, опиатов, стоят нули. «В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», – говорится в документе.

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый, где Порошенко сдавал анализы, объявил, что результаты быстрого теста анализов действующего украинского президента показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества, передает «Интерфакс-Украина».

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на крупнейшем украинском стадионе «Олимпийский». В качестве одного из условий он назвал то, что они оба должны «обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Анализы они сдали ранее 5 апреля. Результаты на алкоголь пока не оглашались.

Экономика
Новости

Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции

Ведомости
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По оценке Министерства экономического развития, годовая инфляция в России в марте достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться. В прошлом месяце годовые темпы роста потребительских цен увеличились до 5,3% по сравнению с 5,2% в феврале. К концу года инфляция в годовом выражении замедлится до 4,3%, полагает Минэкономразвития.

При этом в помесячном выражении инфляция в марте замедлилась до 0,32%, что говорит об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС, отмечается в сообщении ведомства. Минэкономразвития прогнозирует, что в апреле инфляция составит около 0,3%, а годовые темпы роста цен при этом снизятся до 5,1–5,2%

Ранее Всемирный банк представил свой прогноз роста российской экономики, согласно которому инфляция в России в 2019 г. вырастет до 5,2%. Аналитики связали это с повышением ставки НДС с 18 до 20% и ослаблением рубля. В 2020 г., по мнению экспертов, инфляция замедлится и составит 4%.

Финансы
Новости

Правительство расширило льготы по ипотеке для семей с двумя и более детьми

Ведомости
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Правительство утвердило дополнительные льготы по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей. Они смогут претендовать на льготную ставку по ипотечному кредиту в размере 6% в течение всего срока кредитования. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Ранее ставка для таких граждан могла быть снижена до льготных 6% годовых лишь на три, пять или восемь лет.

Агентству ипотечного жилищного кредитования («Дом.РФ») и его банкам-партнерам, которые будут выдавать ипотеку по льготным ставкам, правительство обещает возместить недополученные доходы.

Семьям, которые имеют право на такие льготы, будет позволено повторно рефинансировать свои ипотечные кредиты. Жителям Дальнего Востока – использовать льготную ставку на покупку жилого дома с землей.

В декабре 2017 г. правительство России утвердило правила предоставления субсидий банкам и «Дом.РФ» на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, которые были выданы семьям с детьми, в период с начала 2018 г. по конец 2022 г. При рождении второго ребенка у заемщиков, которые возьмут или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья в новостройке по программе «Дом.РФ», они могли рассчитывать на три года льготной ставки. При рождении третьего ребенка – на пять лет, последующих детей – на восемь лет.

Правительство рассчитывало выдать кредитов с пониженной процентной ставкой на общую сумму до 600 млрд руб. Но программа оказалась не в полной мере востребованной людьми, так как по истечении указанного срока льготы прекращались, отмечается в пояснительной записке к документу.

На сайте «Дом.РФ» по программе семейной ипотеки сейчас значится, что после льготного периода ставка для заемщиков будет рассчитываться по принципу «ключевая ставка ЦБ + 2%» (9,75%).

Технологии
Новости

Bloomberg сообщил о планах Amazon выпустить конкурента AirPods

Ведомости
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Amazon представит беспроводные наушники с доступом к голосовому помощнику Alexa, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Новинка может появиться в продаже уже во втором полугодии. Устройство будет продаваться в специальном футляре-зарядке в черном и сером цветах. Сколько оно может стоить, пока неясно. Amazon отказалась комментировать эту информацию.

Проектом занимается подразделение Lab126, которое, как выяснили журналисты, работает также над созданием домашних роботов от Amazon – Vesta. Наушники будут внешне похожи на AirPods от Apple, но разработчики Amazon стараются улучшить качество звука. Alexa позволит пользователям заказывать с их помощью товары, выбирать музыку и узнавать погоду. При этом отвечать на звонки и завершать их, а также переключать песни можно будет при помощи жестов.

Релиз наушников станет серьезным шагом для компании, поскольку не все ее продукты пользуются одинаковым успехом, отмечает Bloomberg. Смартфон Fire, выпущенный в 2014 г., так и не смог завоевать популярность у пользователей, в результате проект был свернут в 2015 г. Умная колонка Echo со встроенным голосовым помощником Alexa, напротив, стала «хитом» и дала компании доступ в миллионы домов и квартир.

Основным сдерживающим фактором для развития Alexa агентство называет отсутствие у Amazon собственного смартфона и мобильной операционной системы. Из-за этого Amazon придется сотрудничать с Apple и Google, чьи смартфоны будут использовать владельцы наушников.

Технологии
Новости

Видеосервис Amazon покажет сериал «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании

Ведомости
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Видеосервис Amazon Prime Video покажет сериал «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании. Он приобрел права на его показ у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип». Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба «Газпром-медиа».

«Гоголь» создан телеканалом ТВ-3 (входит в «Газпром-медиа») и продюсерской компанией «Среда». Проект стал первым сериалом, который сначала был показан в кинотеатрах, а только потом вышел на телеэкраны. В кинотеатрах были показаны три части франшизы: «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Киносборы трилогии в России, по данным «Газпром-медиа», составили более 1,3 млрд руб. На телеэкраны «Гоголь» вышел 25 марта, телевизионная версия состоит из восьми эпизодов и содержит более 100 минут дополнительно контента.

«Гоголь» был удостоен национальной премии ТЭФИ в номинации «Главное событие телесезона» и кинопремии «Золотой орел» за художественную работу над проектом. Ранее фильмы франшизы уже выходили в кинотеатрах в Германии, Великобритании, Австрии, Бельгии, Швейцарии, на Кипре и в ОАЭ.

Amazon Prime Video – премиальный видеосервис, запущенный Amazon в 2006 г. (с 2016 г. доступен в России). Пользователи ресурса могут смотреть фильмы и сериалы по платной подписке. Это не первый раз, когда Amazon Prime Video приобретает права на показ российских сериалов. На сервисе доступны к просмотру сериалы телеканала НТВ (входит в «Газпром-медиа») «Апперкот для Гитлера» и «Орден». Также в прошлом году Amazon Prime Video приобрел права на показ четырех сериалов холдинга «CTC медиа» «Молодежка», «Психологини», «Лондонград» и «Паук» (транслировался на телеканале «Че»).

Финансы
Новости

Крупнейший государственный инвестфонд может отказаться от вложений в Россию

Ведомости
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Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM), подразделение Банка Норвегии и самый крупный суверенный инвестиционный фонд в мире, получил разрешение правительства страны не вкладывать свои средства в гособлигации стран с развивающейся экономикой и в ценные бумаги компаний из таких стран, говорится в сообщении фонда. Целый ряд экономик, например Чили, Чехия, Венгрия, Израиль, Мексика, Южная Корея, может лишиться средств NBIM. В их числе находится и Россия.

В 2017 г. министерство финансов Норвегии приняло решение об увеличении доли инвестиций фонда в акции до 70%, в связи с этим происходит пересмотр, отмечается в сообщении NBIM. От облигаций перечисленных стран NBIM не отказывается окончательно: ему разрешено вкладывать в них совокупно не более 5% от своего портфеля.

В феврале 2019 г. NBIM сообщил о том, что в 2018 г. впервые за семь лет получил убыток в 485 млрд норвежских крон ($57 млрд). В конце 2018 г. рыночная стоимость NBIM составила 8,256 трлн крон, что на 233 млрд крон меньше, чем годом ранее, отчитался фонд. Последний раз он получал убыток в 2011 г., тогда он составил 86 млрд норвежских крон. В NBIM объяснили эти результаты высокой волатильностью рынка. По состоянию на 5 апреля рыночная стоимость фонда превышает 9 трлн крон, сообщается на сайте фонда.

По данным фонда на 2018 г., NBIM инвестировал в ценные бумаги российских эмитентов почти $2,7 млрд. Он вкладывался в ценные бумаги крупных российских предприятий и финансовых организаций: «Аэрофлот», «Алроса», Сбербанк, «Газпром», «Лукойл», АФК «Система», группа ГАЗ, ритейлеры «Лента» и «Магнит», застройщики жилья «Эталон» и группа ЛСР. В гособлигации России NBIM вложил более $1,2 млрд.

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