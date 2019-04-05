Бизнес

Новости

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%

Белоруссия уведомила «Транснефть» о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам президент компании Николай Токарев.

«Речь идет о 23%. Но это такая переговорная позиция, которая требует обсуждения», – цитирует его ТАСС. По словам Токарева, этот вопрос будет обсуждаться на уровне правительств двух стран.

Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию согласовывается ежегодно. В январе 2019 г. тариф был повышен на 7,6%, в 2018 г. – на 6,7%.

Сейчас в Белоруссию и через страну поставляется около 50 млн т российской нефти в год. При этом поставки нефти для Белоруссии российской экспортной пошлиной не облагаются, нефтяные компании платят пошлину в российский бюджет только за ту нефть, которая транзитом через Белоруссию направляется в Европу.