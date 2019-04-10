Новости
Бизнес
Новости

СМИ узнали детали контрактов «Новатэка» на поставки газа с «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Первые соглашения «Новатэка» о поставках газа с еще не запущенного проекта «Арктик СПГ – 2» предполагают привязку к цене на нефть и котировкам на нидерландском хабе TTF. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Как сообщалось ранее, необязывающие соглашения, заключенные 2 апреля с трейдером Vitol и испанской газовой компанией Repsol, предполагают ежегодные поставки 1 млн т СПГ в течение 15 лет.

В соглашении с Vitol заложена полностью хабовая индексация. Трейдер покупает газ в Мурманске на условиях FOB (ответственность за доставку в порт и погрузку на судно несет продавец), при этом цена привязана к котировкам TTF, который сейчас является основным центром ценообразования на европейском газовом рынке. Знакомые с ситуацией собеседники издания утверждают, что формула цены не содержит дисконта за транспортировку от Мурманска до терминала Gate в Нидерландах или Зебрюгге в Бельгии. В этом случае по текущим котировкам газ может стоить около $195 за 1000 куб. м.

Цена по контракту с Repsol на 80% привязана к нефти Brent и на 20% – к TTF. Дело в том, что Repsol намерен поставлять газ на испанский рынок. Там внутренние тарифы на газ рассчитываются по формуле с большой долей нефтяной составляющей. Схожее ценообразование в контракте позволяет покупателю хеджировать риски. Один из собеседников отмечает, что Repsol уже заключил большой объем контрактов с привязкой к американскому Henry hub и хотел разделить риски.

«Новатэк» предлагал Repsol покупать газ на условиях FOB в Мурманске, но покупатель предпочел делать это на испанских терминалах на условиях DES (продажа товара на борту судна в порту назначения до прохождения таможенных процедур). Роман Казьмин из ICIS Heren считает, что по этим условиям газ для Repsol мог бы стоить около $260 за 1000 куб. м из-за роста цен на нефть с $60 до $70 с начала года.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов отказался комментировать изданию эту информацию.

В точках продаж Fix Price будут продаваться непродовольственные товары, в том числе канцелярия, одежда и бытовая химия. Заместитель гендиректора почтового оператора по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков напомнил изданию, что в прошлом году «Почта России» тестировала продуктовый сегмент, теперь совместно с Fix Price планирует развивать непродовольственную розницу.

Сколько точек Fix Price будет открыто в «Почте России», представитель «Почты России» не уточнил, сказав лишь, что пока речь идет о «тестовых точках». По мнению ФГУП, проект позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов доступными товарами, которые возможно купить только в городах.

Сейчас у «Почты России» 42 000 отделений по всей стране, из них около 30 000 находится в малых населенных пунктах. Летом 2018 г. «Почта России» открыла в своих отделениях первые точки розничной сети «Магнит». Для отделений был специально разработан формат магазинов с ассортиментом из 200–600 наименований (в зависимости от площади отделения). В 2019 г. стороны намерены открыть такие магазины в 2000 отделений, говорил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Министр финансов США заявил об отсутствии у него сделок с российским бизнесом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на слушаниях в конгрессе США, что не вел бизнеса с Россией и не обсуждал с российскими бизнесменами санкции, сообщает агентство Bloomberg. «Не думаю, что я знаю кого-либо из русских олигархов», – добавил он. Мнучин подчеркнул, что также не продавал никому из россиян свою компанию.

США в 2018 г. ввели санкции против Олега Дерипаски и контролируемых им компаний, предусматривающие блокировку активов в США и запрет на сотрудничество с ними для американских компаний. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго» после того, как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

Некоторые американские конгрессмены раскритиковали этот шаг и заподозрили Мнучина в конфликте интересов. В частности, член демократической партии и палаты представителей Джеки Спейер подняла вопрос о возможных связях между Мнучиным и Леонардом Блаватником – родившимся в СССР гражданином США, который через свою компанию Access Industries построил многомиллиардный бизнес, инвестируя в активы в России и многих других странах.

Конфликт интересов, по ее мнению, заключается в том, что в 2017 г., незадолго до утверждения Мнучина на посту министра, Access Industries купила долю в компании по производству и финансированию кинофильмов RatPac-Dune Entertainment (совместное предприятие RatPac и принадлежавшей Мнучину Dune). При этом, отмечала конгрессмен, Блаватник – партнер российской группы Sual, которая, в свою очередь, имеет долю в UC Rusal. Sual Partners и связанным с ней структурам принадлежит 26,5% UC Rusal, следует из отчета компании за 2017 г. В Sual Partners, по данным на 2010 г., Блаватнику принадлежит 30,6% (более свежих данных в открытых источниках нет).

Представитель Блаватника ранее говорил, что бизнесмен никогда не общался с Мнучиным по вопросу об инвестициях в RatPac-Dune.

Бизнес
Новости

Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Впервые за семь лет компания Boeing не получила ни одного коммерческого заказа за месяц на свой еще недавно самый продаваемый лайнер. В марте корпорация не смогла продать ни одной новой модели Boeing 737 Max, пишет The Wall Street Journal.

Всего в марте Boeing осуществил поставки 11 лайнеров 737 Max по ранее заключенным контрактам. Для сравнения, в январе Boeing поставил покупателям 24 лайнера 737 Max, а в феврале – 27. При этом в портфеле корпорации есть еще 4625 заказов Max на сумму более $440 млрд без учета скидок, а также 78 – на предыдущие модификации лайнера.

В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода. Компания была готова рассмотреть замену этого типа самолета контрактом на поставку других модификаций.

В октябре 2018 г. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над Яванским морем, а 10 марта аналогичный лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. В двух катастрофах погибли 346 человек. В результате авиационные власти по всему миру приостановили полеты 737 Mах. Компания обещала выпустить обновление программного обеспечения и руководства для пилотов. Как ранее сообщала WSJ, пилоты Ethiopian Airlines пытались следовать аварийным рекомендациям Boeing, но это не помогло им установить контроль над самолетом.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Reuters сообщил о готовящейся продаже Венесуэлой восьми тонн золота

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Из хранилища Центрального банка Венесуэлы было вывезено восемь тонн золота, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По их информации, золото будет продано за границу, кто именно станет покупателем – неизвестно.

Один из собеседников в правительстве Венесуэлы утверждает, что золото было вывезено из хранилища в первую неделю апреля. По его данным, это произошло, когда в офисе Центрального банка находились лишь высокопоставленные чиновники. Большинство рядовых сотрудников остались дома из-за отключений электричества и нехватки воды. Всего с начала года резервы венесуэльского Центробанка сократились на 30 т. Сейчас в хранилищах остается около 100 т золота на сумму более чем $4 млрд. При таких темпах расходов золотовалютные резервы страны могут исчезнуть к концу года.

Продажу золота собеседники агентства связывают с санкциями США, введенными против Венесуэлы в начале года. Условием их отмены назывался уход с поста президента действующего лидера Николаса Мадуро и проведение в стране честных выборов. США и большинство стран Европы поддержало лидера оппозиции, самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Соединенные Штаты осуждают все попытки Мадуро и его сторонников украсть ресурсы у венесуэльского народа», – так представитель госдепартамента прокомментировал возможную продажу золота. Он призвал компании, банки и другие организации по всему миру воздержаться от участия в распродаже венесуэльских ресурсов.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о схеме хищений в «Роскосмосе» 1 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Около 1 млрд руб. могло быть похищено при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) – головного центра «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. НИЦ РКП и ООО «Москапстрой» фигурируют в результатах проверки Генпрокуратуры. Накануне в «Роскосмосе» заявили, что оказывали прокурорам содействие в расследовании.

Проверяющие считают, что исполнительный директор «Роскосмоса» по строительству Алексей Бородин и директор департамента по организации строительства госкорпорации Владимир Мешков вступили в сговор для обеспечения победы «Москапстроя» в закрытом конкурсе на перевооружение стендовой базы НИЦ РКП. Председателем конкурсной комиссии по приказу гендиректора НИЦ РКП Олега Галайды был назначен Владимир Мешков, который допустил к участию в конкурсе «Москапстрой». У этой организации, как выяснили проверяющие, не было строительных мощностей и даже банковская гарантия, приложенная к конкурсной заявке, оказалась подложной. Мешков и Бородин, по данным следствия, позаботились, чтобы именно эта компания осталась единственным участником закрытого конкурса. НИЦ РКП заключил с победителем контракт, который оценивался примерно в 3,2 млрд руб., из которых около 1,5 млрд руб. НИЦ РКП перечислил «Москапстрою» в виде аванса.

После этого гендиректор «Москапстроя» Максим Щербаков заключил 20 договоров более чем на 1 млрд руб. с компаниями, которые, по данным Росфинмониторинга, были созданы незадолго до получения денег. В их штате находилось от одного до трех сотрудников. Затем средства были переведены для обналичивания другим контрагентам. По данным выездной проверки департамента экономической безопасности «Роскосмоса», «Москапстрой» выполнил лишь 3% работ, а денег на его расчетных счетах не оказалось.

Генпрокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет России (СКР), чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Бородина и Мешкова по ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Щербакова и Галайду проверяющие заподозрили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Однако СКР возбудил только одно дело – о мошенничестве, в котором пока фигурируют «неустановленные лица, действующие от имени ООО "Москапстрой"» и субподрядной компании ООО «Скайнет-групп», подделавшие банковскую гарантию. По данным издания, о ситуации с хищениями гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ноябре 2018 г. докладывал президенту Владимиру Путину, назвав происшедшее «предательством строительного блока "Роскосмоса"». Ущерб «Роскосмоса» СКР предварительно оценил в 308 млн руб., но по делу еще пройдет финансово-экономическая экспертиза.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Uber может провести IPO на $10 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению. Официальное заявление Uber может сделать уже 11 апреля, роуд-шоу стартует в конце месяца. Торги ценными бумагами на нью-йоркской фондовой бирже могут начаться в мае.

В Uber надеются, что инвесторы оценят стоимость компании в $90–100 млрд, говорят источники Reuters. Представители Uber от официальных комментариев отказались.

По итогам прошлого года Uber получила около $3,3 млрд убытка. Однако консультирующие Uber банки предполагают, что во время IPO она может быть оценена в $120 млрд. В декабре 2018 г. Uber конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на проведение IPO в 2019 г. WSJ также сообщал о планах Uber дать некоторым своим водителям возможность принять участие в первичных публичных размещениях своих акций.

Бизнес
Новости

РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Подконтрольный ОАО РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора РЖД Олега Белозерова председателю совета директоров госмонополии вице-премьеру Максиму Акимову. Белозеров предлагает рассмотреть вопрос на заседании совета директоров РЖД. Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре – АО «КРП-инвест» – за 3,395 млрд руб. Таким образом, весь клуб, победивший на последнем чемпионате России по футболу, оценен примерно в 3,7 млрд руб., или $57 млн. Для оплаты сделки еще одна структура РЖД – АО ОТЛК – выдаст покупателю беспроцентный заем.

Источник, близкий к совету директоров РЖД, сообщил, что пока вопрос на заседание совета не выносится. В ВТБ, которому принадлежат около 9,09% «Локомотива», ситуацию не комментируют, так же как в самом РЖД и «Транстелекоме».

«Транстелеком» получил контроль над «Локомотивом» в декабре 2008 г. за 3 млрд руб. На это были привлечены кредиты, обслуживание которых за десять лет превысило 3,8 млрд руб. Сейчас, как следует из документов компании, доля ее кредитного портфеля, приходящаяся на инвестиции в «Локомотив», составляет 19%, а ежегодная стоимость обслуживания кредитов оценивается в 285 млн руб. Продажа «Локомотива» поможет оператору снизить долг и процентные расходы примерно на 330 млн руб. в год, следует из документов РЖД. По объему абонентской базы оператор занимает пятое место после «Ростелекома», «ЭР-телекома», МТС и «Вымпелкома».

Выручка «Локомотива», по данным РЖД, в 2018 г. составила 5,2 млрд руб., а чистый убыток – 136,3 млн руб. «Актив коммерчески убыточен», – уверен основатель Sports.ru Дмитрий Навоша. Его выручка преимущественно сформирована самими РЖД и «Транстелекомом», которые фактически дотируют клуб. Подобные сделки по перепродаже клубов Российской футбольной лиги не редкость, они носят не коммерческий характер, а решают задачи по организации управления активами, отмечает эксперт.

Выбор редактора
Политика
Новости

Пентагон заключил контракты почти на $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство обороны США заключило контракты со строительными компаниями на возведение стены на границе с Мексикой, говорится в сообщении ведомства. Общая сумма контрактов составит $976 млн.

К октябрю 2020 г. стена появится в штате Нью-Мексико. Заграждение возведет компания SLSCO Ltd. из Техаса. Barnard Construction Co. Inc. из Монтаны займется строительством участка в Аризоне и закончит свои работы в сентябре того же года.

Строительство стены на границе с Мексикой стало одним из главных предвыборных обещаний действующего президента США Дональда Трампа. Ее сооружение вызвало множество споров в конгрессе. Конгрессмены были недовольны высокой стоимостью финансирования проекта – $5,7 млрд. Трамп не смог добиться денег госбюджета и начал искать дополнительное финансирование из других источников. Чтобы проект был реализован, президент США ввел режим ЧП, который заблокировали конгрессмены. Трамп наложил вето на решение конгресса. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан впоследствии дал разрешение на использование $1 млрд из средств министерства обороны США на строительство участков в стены.

Политика
Новости

Премьер Израиля и его главный оппонент заявили о победе на выборах в Кнессет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и Бени Гантц, главный соперник Нетаньяху на выборах в Кнессет и бывший начальник генштаба, заявили о своей победе на досрочных выборах в Кнессет, сообщает Reuters со ссылкой на израильские телеканалы. Парламентские выборы прошли в стране 9 апреля.

Действующий израильский премьер представляет блок партий «Ликуд». Не дожидаясь окончательного подсчета голосов, он сообщил о своей готовности немедленно формировать коалиционное правительство со своими партнерами. В своем выступлении перед сторонниками на митинге, организованном блоком партий «Кахоль-Лаван», Ганц также заявил о победе, опираясь на данные экзит-поллов, которые показали, что партия получила наибольшее количество мест в Кнессете, рассказывает Reuters.

По данным сайта Центризбиркома Израиля, «Ликуд» с небольшим отрывом лидирует и по результатам обработки более 2,7 млн протоколов (43% от общего количества бюллетеней) набирает 27,59% голосов. Оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» получает 26,04%, передает «РИА Новости».

Выбор редактора
Политика
Новости

Госсекретарь США призвал не сравнивать Голаны с Крымом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госсекретарь США Майк Помпео призвал общественность не сравнивать Голанские высоты с Крымом, передает «РИА Новости». По его словам, Израиль получил Голанские высоты из-за того, что он находился под атаками и оборонялся. «Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», – цитирует агентство выступление чиновника в сенате США.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Тогда же министерство иностранных дел Сирии, которая считает Голаны своей территорией, назвало решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом для арабских стран.

Лига арабских государств в своем коммюнике назвала решение Трампа «ничтожным по форме и по существу». Российский МИД выразил опасения, что решение Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин 8 апреля заявил, что решение Вашингтона нарушает резолюцию ООН.

Стиль жизни
Новости

Кирилл Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников спустя полтора года домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра» после вечернего спектакля «Мертвые души». Об этом сообщается на странице «Гоголь-центра» в Instagram. Режиссер скоро вернется к работе в театре и продолжит отстаивать свою невиновность в суде, цитирует Серебренникова «Интерфакс»

Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении 133 млн руб. по делу «Седьмой студии». АНО «Седьмая студия» была основана режиссером и должна была реализовать культурный проект «Платформа». На это были выделены средства госбюджета. Следствие считает, что Серебренников и другие фигуранты дела, в числе которых директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, использовали эти средства нецелевым образом. Их защитники говорят, что деньги тратились на нужды «Платформы», а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы организации.

Под домашним арестом Серебренников оказался еще в августе 2017 г. С октября 2018 г. дело рассматривает Мещанский суд Москвы. Показания против Серебренникова и других фигурантов дела дала бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, она единственная признала вину и заключила досудебное соглашение. Малобродский также находился под стражей с июня 2017 по май 2018 г., но в настоящее время он, как и Серебренников, под подпиской о невыезде.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото