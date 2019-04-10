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СМИ узнали детали контрактов «Новатэка» на поставки газа с «Арктик СПГ – 2»

Первые соглашения «Новатэка» о поставках газа с еще не запущенного проекта «Арктик СПГ – 2» предполагают привязку к цене на нефть и котировкам на нидерландском хабе TTF. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Как сообщалось ранее, необязывающие соглашения, заключенные 2 апреля с трейдером Vitol и испанской газовой компанией Repsol, предполагают ежегодные поставки 1 млн т СПГ в течение 15 лет.

В соглашении с Vitol заложена полностью хабовая индексация. Трейдер покупает газ в Мурманске на условиях FOB (ответственность за доставку в порт и погрузку на судно несет продавец), при этом цена привязана к котировкам TTF, который сейчас является основным центром ценообразования на европейском газовом рынке. Знакомые с ситуацией собеседники издания утверждают, что формула цены не содержит дисконта за транспортировку от Мурманска до терминала Gate в Нидерландах или Зебрюгге в Бельгии. В этом случае по текущим котировкам газ может стоить около $195 за 1000 куб. м.

Цена по контракту с Repsol на 80% привязана к нефти Brent и на 20% – к TTF. Дело в том, что Repsol намерен поставлять газ на испанский рынок. Там внутренние тарифы на газ рассчитываются по формуле с большой долей нефтяной составляющей. Схожее ценообразование в контракте позволяет покупателю хеджировать риски. Один из собеседников отмечает, что Repsol уже заключил большой объем контрактов с привязкой к американскому Henry hub и хотел разделить риски.

«Новатэк» предлагал Repsol покупать газ на условиях FOB в Мурманске, но покупатель предпочел делать это на испанских терминалах на условиях DES (продажа товара на борту судна в порту назначения до прохождения таможенных процедур). Роман Казьмин из ICIS Heren считает, что по этим условиям газ для Repsol мог бы стоить около $260 за 1000 куб. м из-за роста цен на нефть с $60 до $70 с начала года.