В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

Политика

Новости

Пентагон заключил контракты почти на $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Министерство обороны США заключило контракты со строительными компаниями на возведение стены на границе с Мексикой, говорится в сообщении ведомства. Общая сумма контрактов составит $976 млн.

К октябрю 2020 г. стена появится в штате Нью-Мексико. Заграждение возведет компания SLSCO Ltd. из Техаса. Barnard Construction Co. Inc. из Монтаны займется строительством участка в Аризоне и закончит свои работы в сентябре того же года.

Строительство стены на границе с Мексикой стало одним из главных предвыборных обещаний действующего президента США Дональда Трампа. Ее сооружение вызвало множество споров в конгрессе. Конгрессмены были недовольны высокой стоимостью финансирования проекта – $5,7 млрд. Трамп не смог добиться денег госбюджета и начал искать дополнительное финансирование из других источников. Чтобы проект был реализован, президент США ввел режим ЧП, который заблокировали конгрессмены. Трамп наложил вето на решение конгресса. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан впоследствии дал разрешение на использование $1 млрд из средств министерства обороны США на строительство участков в стены.