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В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов отказался комментировать изданию эту информацию.

В точках продаж Fix Price будут продаваться непродовольственные товары, в том числе канцелярия, одежда и бытовая химия. Заместитель гендиректора почтового оператора по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков напомнил изданию, что в прошлом году «Почта России» тестировала продуктовый сегмент, теперь совместно с Fix Price планирует развивать непродовольственную розницу.

Сколько точек Fix Price будет открыто в «Почте России», представитель «Почты России» не уточнил, сказав лишь, что пока речь идет о «тестовых точках». По мнению ФГУП, проект позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов доступными товарами, которые возможно купить только в городах.

Сейчас у «Почты России» 42 000 отделений по всей стране, из них около 30 000 находится в малых населенных пунктах. Летом 2018 г. «Почта России» открыла в своих отделениях первые точки розничной сети «Магнит». Для отделений был специально разработан формат магазинов с ассортиментом из 200–600 наименований (в зависимости от площади отделения). В 2019 г. стороны намерены открыть такие магазины в 2000 отделений, говорил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.