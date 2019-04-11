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РБК: компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Правительство утвердило список сведений из 18 пунктов, которые бизнес и банки могут засекретить для снижения ущерба от санкций и для уменьшения риска возникновения новых ограничительных мер, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ. По мнению властей, новые правила позволят компаниям быстро реагировать на расширение санкций и «вывести из-под удара своих контрагентов (партнеров)», которые уже под санкциями.

В документе решение объясняется угрозой «вторичных санкций». Компаниям, согласно документу, разрешат засекретить: данные о руководстве компании, информацию о ее сделках, о структуре владения, об акционерах, партнерах по хозяйственной деятельности, финансовых вложениях, о рисках и их оценке, корпоративных спорах, о контрагентах, в том числе информацию об их географической и отраслевой структуре. Банки смогут не раскрывать сведения об операциях в валюте, распределении средств на счетах в зависимости от типа клиентов, о сегментах своей деятельности.

Скрывать эту информацию разрешено, если компания сама под санкциями или если ей предстоит раскрыть данные о лице под санкциями. В случаях с банками указанные данные можно не раскрывать, если эмитент работает с гособоронзаказами, если публикация данных раскрывает детали сделки, связанной с оборонным заказом или военно-техническим сотрудничеством, а также когда информация касается сотрудника, находящегося под санкциями, либо банка, обслуживающего ОПК.

Компании, попавшие под санкции, получили право не раскрывать некоторые данные еще в 2017 г. благодаря поправкам к законам «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах». При этом они обязаны направлять ее в ЦБ. «Однако нормы писались в спешке и были сформулированы неконкретно и широко, при этом все равно не покрывали всю потенциально чувствительную информацию», – поясняла ранее директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына в беседе с РБК.