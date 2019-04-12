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СМИ узнали о консолидации Лисиным судоходных активов

Судоходный дивизион UCL Holding Владимира Лисина готовит объединение Волжского и Северо-Западного пароходств на базе первого. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Объединенную компанию, которая будет включать все судоходные активы Лисина, возглавит Юрий Гильц, который сейчас является управляющим директором Северо-Западного пароходства. Предполагается, что 15 апреля он будет назначен управляющим директором «Волжского пароходства», нынешний руководитель которого Александр Шишкин станет его советником.

В UCL Holding заявили, что решение об объединении Волжского и Северо-Западного пароходств пока не принято, вопрос находится в стадии проработки. При этом повышение эффективности за счет консолидации флота в холдинге называют достижимой задачей. Назначение Гильца там объясняют решением управленческих задач. Шишкин останется в UCL Holding и сосредоточится на работе в совете директоров Волжского пароходства, пояснили в холдинге.

Объединенная компания получит все компетенции по управлению флотом. Ранее, в 2018 г., к Волжскому пароходству был присоединен «В. Ф. Танкер». Сейчас под управлением пароходства находится 200 судов сухогрузного и танкерного флота. В 2018 г. объем перевозок составил 10,8 млн тонн, выручка по РСБУ выросла в полтора раза, до 7,8 млрд руб., чистая прибыль — почти вдвое, до 1,7 млрд руб. Северо-Западное пароходство объединяет 60 судов. Объем перевозок по итогам прошлого года составил около 5 млн тонн грузов. Рост выручки составил 21% – до 8,5 млрд руб., чистой прибыли — на 77% – до 1,3 млрд руб. Это при том, что в среднем по России в 2018 г. объем перевозок внутренним водным транспортом снизился на 2%, до 116,2 млн тонн.

Волжское пароходство исходно специализировалось на внутренних перевозках, а Северо-Западное – на конвенционных международных перевозках на судах «река-море», пояснил источник в отрасли. За счет объединения можно оптимизировать работу сухогрузного флота. Это позволит, в частности, избежать конкуренции компаний в перевозках зерна на юге страны, которая есть сейчас. Также объединенная компания сможет синхронизировать загрузку речных судов и «река-море».