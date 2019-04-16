Бизнес

Новости

Сбербанк может вернуться к вопросу реструктуризации долга «Мечела»

Сбербанк рассматривает возможность обсуждения реструктуризации долга металлургической компании «Мечел» Игоря Зюзина после анализа ее обновленной финансовой модели, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампреда правления банка Анатолия Попова.

По словам топ-менеджера, компания еще не обращалась с предложением рефинансировать задолженность. «Мечел» готовит обновленную финансовую модель к маю, после ее анализа возможны дальнейшие обсуждения реструктуризации долга», – сказал Попов.

Последние несколько лет «Мечел» занимается реструктуризацией и рефинансированием имеющейся задолженности. На конец 2018 г. чистый долг компании составлял 467,704 млрд руб. против 466,873 млрд руб. на конец 2017 г. В 2017 г. Газпромбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ и Сбербанк, на которые приходится более 70% долга компании, согласовали новые условия погашения долгов «Мечела» в 2022 г. Иностранные кредиторы подали иск в Лондонский арбитражный суд с требованием взыскать с «Мечела» $461 млн долга. Позже компании удалось договориться о рефинансировании и этих долгов.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Мечел» в 2019 г. может расстаться с крупнейшим инвестпроектом – Эльгинским месторождением. На такой шаг компанию может подтолкнуть желание расплатиться с долгами после 2022 г. Источники называли претендентами на актив «Ростех», «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева и «Коулстар» Эдуарда Худайнатова. Сумму будущей сделки собеседники не раскрывали. Ранее компания продала 49% проекта Газпромбанку.