«Мечел» может расстаться с главным проектом

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Продажа даже всего эльгинского проекта не поможет «Мечелу» выбраться из долгов Григорий Сысоев / ТАСС

Чтобы после 2020 г. расплатиться с долгами, горно-металлургическая компания «Мечел» Игоря Зюзина может расстаться с крупнейшим инвестпроектом – Эльгой – уже в этом году, рассказали «Ведомостям» пять собеседников, близких к разным сторонам возможной сделки. Ключевых претендентов на актив несколько, проектом могут заняться «Ростех», «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева или «Коулстар» Эдуарда Худайнатова. Про желание «Востокугля» и «Ростеха» участвовать в эльгинском проекте знают пять человек, что активом заинтересовался «Коулстар» – два собеседника «Ведомостей». Сумму будущей сделки собеседники не называют. Кто из интересантов какую долю в активе получит – пока обсуждается.

Долги вместо развития

В начале 2019 г. кредиторы «Мечела» начали искать претендентов на доли компании и Газпромбанка в Эльге, сообщили несколько человек. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, продолжают они, предлагал руководству страны одобрить продажу Эльги – «нужно ускорить развитие Дальнего Востока и одного из крупнейших в России месторождений коксующегося угля – Эльги» (запасы более 2,2 млрд т). Один из собеседников считает, что чрезмерно закредитованный «Мечел» (долг – 5,1 EBITDA) мог бы передать месторождение другому игроку, с меньшей кредитной нагрузкой. «Мечелу» после 2019 г. придется или снова реструктурировать кредит госбанков, или гасить долги, говорит он.