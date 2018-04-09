Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4543 от 09.04.2018 под заголовком: «Мечел» держат в ежовых кредитах

Банки-кредиторы стали жестче к «Мечелу»

За последние годы компания не раз нарушала ковенанты
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В 2014 г. «Мечел» находился на грани банкротства, но ему удалось договориться с банками – ВТБ, Газпромбанком, Сбербанком – о реструктуризации долга. «Банки соглашаются с той политикой и тем вектором, который задает менеджмент, – рассказывал в интервью «Ведомостям» в марте 2018 г. гендиректор «Мечела» Олег Коржов. – В какой-то степени их присутствие [в совете директоров] нас даже дисциплинирует. Мы понимаем, что какие-то вещи нам не согласуют, и находим более консервативное решение. Но это справедливо».

Как следует из отчета «Мечела», опубликованного 6 марта на Нью-Йоркской бирже, кредиторы ужесточили требования к компании: в 2017 г. она должна была соблюсти шесть ковенантов (финансовые ограничения), указанных в кредитных соглашениях, в 2016 г. их было четыре. Ни годом ранее, ни по результатам 2017 г. компания не смогла выполнить их все, следует из документа.

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