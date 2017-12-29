«Мечел» договорился с большинством кредиторов о последнем $1 млрд долга

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Е. Разумный / Ведомости
«Мечел» завершает реструктуризацию своего долга, которая длилась больше четырех лет, когда у компании из-за низких цен на уголь начались проблемы с обслуживанием кредитов, и грозила ей банкротством. Более 85% держателей предэкспортного кредита на $1 млрд согласились на условия его реструктуризации. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близкие к разным кредиторам «Мечела». Представитель компании от комментариев отказался.
О том, что большинство кредиторов «Мечела» согласны реструктуризовать кредит, сообщили также собеседники Bloomberg и «Интерфакса».
Один из собеседников «Ведомостей» рассказывает, что согласие на условия реструктуризации дали 87% участников синдиката. Двое других уточняют: те, кто подписал условия до 29 декабря, получат комиссию в 1,5% от суммы долга, те, кто сделал это после, - 0,7%, «Мечел» договорился с кредиторами, что если долговая нагрузка компании выше 5 EBITDA, то ставка по кредиту будет трехмесячный LIBOR + 3,5%, если ниже - то LIBOR + 3%. Благодаря росту цен долговая нагрузка «Мечела» сейчас самая низкая с 2014 г. - 5,1 EBITDA на 30 сентября против 11 EBITDA на конец 2014 г. Общий долг «Мечела» на 30 сентября - 425 млрд руб. ($7,3 млрд по курсу на 30 сентября).
Тело кредита компания будет выплачивать равными долями - $500 млн в течение трех лет, потом будет перерыв до 2022 г., а потом единовременно будут погашены оставшиеся $500 млн. Все просроченные по кредиту проценты будут погашены в течение полугода, добавляет еще один собеседник «Ведомостей» среди кредиторов.
Также сегодня «Мечел» сообщил об уходе из компании финансового директора Сергея Резонтова по личным причинам. Именно Резонтов занимался реструктуризацией долга компании. «Мы благодарны Сергею за работу и с пониманием относимся к его решению», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.
Кредит на $2 млрд «Мечел» привлек у синдиката иностранных банков в 2010 г. для рефинансирования задолженности. Организаторами синдиката были ING Bank, The Royal Bank of Scotland. С тех пор от этого долга остался $1 млрд. Проблемы с обслуживанием долга у «Мечела» начались в 2013 г. (тогда чистый долг достигал $9,6 млрд), когда компании пришлось договариваться с кредиторами о ковенантных каникулах. С основными кредиторами - госбанками: Газпромбанком, ВТБ и Сбербанком (сейчас на них приходится около 71% долга) - «Мечел» договорился только в 2016 г.
А вот переговоры с держателями предэкспортного кредита затянулись. По данным на 30 сентября, на их долю приходилось 16% из общего долга «Мечела». В 2016 г. начался стремительный рост цен на уголь - в отдельные месяцы цена коксующегося угля в Австралии (ориентир для всего рынка) достигала $300 за тонну, что помогло компании снизить долговую нагрузку.
Как купить компанию за рубль/евро/фунт/доллар
Alessia Pierdomenico/Bloomberg
27 июня правительство Италии решило продать проблемные региональные банки Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza за 1 евро второму по размеру активов банку страны Intesa Sanpaolo. Точнее, ему перейдут их хорошие активы. По плохим активам действуют госгарантии на 12 млрд евро, правительство также предоставит Intesa Sanpaolo 5,2 млрд евро
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Juan Medina / REUTERS
7 июня банк Santander договорился купить шестой по активам в Испании Banco Popular, уплатив за его акционерный капитал 1 евро. Накануне стоимость обыкновенных акций Banco Popular составила 1,33 млрд евро. Из-за кризиса на рынке недвижимости проблемные кредиты банка достигли 37 млрд евро
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Mark Lennihan / AP
1 евро электронным переводом получил финансовый регулятор Испании, проводивший аукцион по продаже Banco Popular и имеющий приоритетное право на возмещение своих расходов. Санация влетит Santander в копеечку: летом он проведет допэмиссию на 7 млрд евро, необходимые для расчистки баланса Banco Popular
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JOHN MACDOUGALL / AFP
Хрестоматийный пример – покупка в 1995 г. нидерландским ING за 1 фунт стерлингов одного из старейших британских банков Barings (был основан в 1762 г.). Barings разорился из-за несанкционированных сделок трейдера Ника Лисона (на фото), руководившего операциями с фьючерсами в сингапурском подразделении банка. Убыток от открытых им позиций составил $1,3 млрд
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Andrea Comas / REUTERS
Чаще всего за 1 денежную единицу продаются именно банки, причем кризис в банковском секторе еврозоны привел к росту числа таких сделок в последние годы. В 2012 г. испанский BBVA купил за 1 евро местный банк Unnim после его национализации правительством
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John Kolesidis / REUTERS
В том же году французский Credit Agricole продал за 1 евро греческий Emporiki местному Alpha Bank. Credit Agricole купил Emporiki шестью годами ранее за 2,2 млрд евро, а в кризис влил в его капитал 2,3 млрд евро и пообещал предоставить еще 550 млн евро перед продажей
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Alessandro Bianchi / REUTERS
В январе 2017 г. за 1 евро можно было купить сразу три кредитных учреждения: итальянский UBI Banca согласился приобрести проблемные региональные банки Marche, Etruria и Carichieti
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Neil Hall / REUTERS
Подобные сделки бывают и в других секторах. В 2015 г. британский миллиардер Филип Грин продал убыточную сеть универмагов BHS (в прошлом – British House) за 1 фунт группе инвесторов Retail Acquisitions. Грин купил BHS, насчитывающую сейчас 171 магазин и работающую почти 90 лет, в начале века за 200 млн фунтов. Магазин British House был одним из первых западных универмагов, открывшихся в 1990-е гг. в Москве, – на Новом Арбате
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Hannah McKay / REUTERS
Бизнесмен Александр Лебедев в 2009 г. приобрел у британского медиахолдинга Daily Mail and General Trust 74,1% газеты Evening Standard за 1 фунт. Лебедев перезапустил газету, которая стала называться London Evening Standard и распространяться бесплатно
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Максим Стулов / Ведомости
На следующий год Лебедев потратил еще 1 фунт – теперь уже на газету The Independent и ее воскресное приложение; их долги оценивались в 30 млн фунтов. Прежний владелец, Independent News & Media, пообещал перечислить Лебедеву более 9 млн фунтов за использование бренда
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А. Махонин
Лебедев поучаствовал еще в одной сделке с символической ценой – но на этот раз он продал в 2013 г. авиакомпанию Red Wings за 1 рубль. Покупателями стали брат совладельца группы «Гута» Сергей Кузнецoв и инвестгруппа GHP. Red Wings испытывала дефицит финансовых ресурсов, что не позволяло ей обеспечить безопасность полетов, решила тогда Росавиация
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Максим Стулов / Ведомости
В 2014 г. группа «Онэксим» Михаила Прохорова перестала заниматься разработкой «ё-мобиля» и передала техническую документацию Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту за 1 евро. «Ё-мобиль» в свое время был интересным имиджевым проектом, но так и не смог стать бизнес-проектом
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youtube.com
В августе 2016 г. МТС за $1 продала 50,01% акций в узбекской Universal Mobile Systems (UMS) правительству Узбекистана. Об этом стало известно в марте 2017 г. Сделка могла быть связана с урегулированием антикоррупционного расследования в отношении МТС, якобы дававшей взятки структурам, связанным с дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. МТС настаивала, что такой связи нет.
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David Klein/Sportimage via PA Images/TASS
За бесценок может быть продан и футбольный клуб. В 1982 г. Кен Бейтс (на фото в центре) за 1 фунт купил Chelsea, который в 2003 г. продал Роману Абрамовичу за 140 млн фунтов
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Frank Rumpenhorst / AP
Иногда сделки с проблемными компаниями совершаются пусть не за 1 денежную единицу, но все равно по символической цене. В 2000 г. BMW продала британскую MG Rover за 10 фунтов четырем бизнесменам из Бирмингема. BMW потратила на Rover 9 млрд немецких марок ($4,1 млрд по тогдашнему курсу) и шесть лет неустанных трудов
В 2013 г. «Мечел» продал четыре завода за 230 румынских леев ($70 по тогдашнему курсу). На покупку активов в Румынии компания потратила не менее $250 млн, но продажа заводов позволила избежать прогнозируемых на 2013 г. $80 млн убытков