«Мечел» договорился с большинством кредиторов о последнем $1 млрд долга

Е. Разумный / Ведомости

«Мечел» завершает реструктуризацию своего долга, которая длилась больше четырех лет, когда у компании из-за низких цен на уголь начались проблемы с обслуживанием кредитов, и грозила ей банкротством. Более 85% держателей предэкспортного кредита на $1 млрд согласились на условия его реструктуризации. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близкие к разным кредиторам «Мечела». Представитель компании от комментариев отказался.

О том, что большинство кредиторов «Мечела» согласны реструктуризовать кредит, сообщили также собеседники Bloomberg и «Интерфакса».

Один из собеседников «Ведомостей» рассказывает, что согласие на условия реструктуризации дали 87% участников синдиката. Двое других уточняют: те, кто подписал условия до 29 декабря, получат комиссию в 1,5% от суммы долга, те, кто сделал это после, - 0,7%, «Мечел» договорился с кредиторами, что если долговая нагрузка компании выше 5 EBITDA, то ставка по кредиту будет трехмесячный LIBOR + 3,5%, если ниже - то LIBOR + 3%. Благодаря росту цен долговая нагрузка «Мечела» сейчас самая низкая с 2014 г. - 5,1 EBITDA на 30 сентября против 11 EBITDA на конец 2014 г. Общий долг «Мечела» на 30 сентября - 425 млрд руб. ($7,3 млрд по курсу на 30 сентября).

Тело кредита компания будет выплачивать равными долями - $500 млн в течение трех лет, потом будет перерыв до 2022 г., а потом единовременно будут погашены оставшиеся $500 млн. Все просроченные по кредиту проценты будут погашены в течение полугода, добавляет еще один собеседник «Ведомостей» среди кредиторов.

Также сегодня «Мечел» сообщил об уходе из компании финансового директора Сергея Резонтова по личным причинам. Именно Резонтов занимался реструктуризацией долга компании. «Мы благодарны Сергею за работу и с пониманием относимся к его решению», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Кредит на $2 млрд «Мечел» привлек у синдиката иностранных банков в 2010 г. для рефинансирования задолженности. Организаторами синдиката были ING Bank, The Royal Bank of Scotland. С тех пор от этого долга остался $1 млрд. Проблемы с обслуживанием долга у «Мечела» начались в 2013 г. (тогда чистый долг достигал $9,6 млрд), когда компании пришлось договариваться с кредиторами о ковенантных каникулах. С основными кредиторами - госбанками: Газпромбанком, ВТБ и Сбербанком (сейчас на них приходится около 71% долга) - «Мечел» договорился только в 2016 г.

А вот переговоры с держателями предэкспортного кредита затянулись. По данным на 30 сентября, на их долю приходилось 16% из общего долга «Мечела». В 2016 г. начался стремительный рост цен на уголь - в отдельные месяцы цена коксующегося угля в Австралии (ориентир для всего рынка) достигала $300 за тонну, что помогло компании снизить долговую нагрузку.

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