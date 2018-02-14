Кредиторы «Мечела» стали отступать

Иски против «Мечела» эти и другие кредиторы подали еще в феврале 2017 г. на сумму $460 млн, позже сумма была уточнена до $480 млн. Евгений Разумный / Ведомости

Часть кредиторов «Мечела», которые сначала дали компании кредит на $1 млрд, а затем подали иски о возврате средств, вышли из судебного процесса. Об этом говорится в квартальном отчете горно-металлургической компании, контролируемой Игорем Зюзиным.

От своих притязаний отказались пять из 11 кредиторов. Какую сумму они пытались взыскать с «Мечела», не сообщается. Из судебного процесса вышли ICBC London, UniCredit bank, UniCredit SpA, Barclays Bank и Arvo Investment Holdings Sarl. Иски против «Мечела» эти и другие кредиторы подали еще в феврале 2017 г. на сумму $460 млн, позже сумма была уточнена до $480 млн.

Не отозвали свои заявления банк ING и несколько инвесткомпаний, перекупивших долг «Мечела».

Представитель «Мечела» сказал «Интерфаксу», что сумма требований ниже указанной в отчетности. Какую сумму хотят взыскать продолжающие судиться кредиторы, он говорить отказался. ING вместе с Barclays Bank был организатором этого синдицированного кредита.

Выгода первых

«Мечел» завершает реструктуризацию своего долга, которая длилась больше пяти лет, когда у компании из-за низких цен на уголь начались проблемы с обслуживанием кредитов. Изначально высокая долговая нагрузка грозила ей банкротством. Более 85% держателей предэкспортного кредита на $1 млрд согласились на условия реструктуризации. Об этом в декабре «Ведомостям» рассказывали три источника, близкие к разным кредиторам «Мечела». Через несколько часов «Мечел» раскрыл, что получил согласие кредиторов на реструктуризцию 75% от предэкспортного долга на $1 млрд.

Те, кто подписал условия в декабре 2017 г., получили более выгодные условия при реструктуризации - комиссию в 1,5% от суммы долга, те, кто сделал это после, - 0,7%. «Мечел» договорился с кредиторами, что если долговая нагрузка компании выше 5 EBITDA, то ставка по кредиту будет трехмесячный LIBOR + 3,5%, если ниже - то LIBOR + 3%. Благодаря росту цен долговая нагрузка «Мечела» сейчас самая низкая с 2014 г. - 5,1 EBITDA на 30 сентября против 11 EBITDA на конец 2014 г. Общий долг «Мечела» на 30 сентября - 425 млрд руб. ($7,3 млрд по курсу на 30 сентября).

Один из собеседников «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов, отмечает, что полное согласование «Мечелом» условий реструктуризации по кредиту на $1 млрд - лишь вопрос времени.

Проблемы с обслуживанием долга у «Мечела» начались в 2013 г. (тогда чистый долг достигал $9,6 млрд), когда компании пришлось договариваться с кредиторами о ковенантных каникулах. С основными кредиторами - Газпромбанком, ВТБ и Сбербанком (сейчас на них приходится около 71% долга) - «Мечел» договорился только в 2016 г.