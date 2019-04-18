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Глава Дагестана заявил о потере трети газа в регионе из-за хищений

Дагестан теряет из-за хищений примерно треть поставляемого в регион газа, сообщил глава республики Владимир Васильев на форуме «Сообщество» в Махачкале. По его словам, Дагестан ежегодно получает 3,2 млрд куб. м газа, из которых теряет порядка 35% (слова Васильева приводит «РИА Новости»).

Глава республики добавил, что правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел по фактам хищения газа, по ним проходит около 250 человек разного уровня.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре принять меры по выявлению и пресечению хищений газа, нефти и нефтепродуктов в Дагестане. Отчитаться о принятых мерах премьер и генпрокурор должны были до 1 марта этого года.