Сеть ресторанов быстрого питания «Му-му» начала продавать франшизы

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СМИ узнали о предложении России к США исключить развязывание ядерной войны

Москва подготовила проект совместного заявления президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором фиксировалось намерение исключить возможность начала ядерной войны. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», – цитирует «Коммерсантъ» документ, разработанный в октябре 2018 г. и переданный США. Ответа на свое предложение Москва до сих пор не получила.

Предложение Москвы было передано США в тот момент, когда Вашингтон объявил о неизбежном выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 21–23 октября в Москву приезжал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон с разъяснениями условий спасения договора. Незадолго до его визита министр иностранных дел Сергей Лавров предложил переподтвердить принятые еще в период противостояния СССР и США документы о недопущении ядерной войны. Как отмечает издание, Лавров мог говорить о двух бессрочных документах: «Соглашении о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США» от 1971 г. и «Соглашении между СССР и США о предотвращении ядерной войны» от 1973 г. В первом стороны обязались прилагать все усилия для предотвращения ядерной войны. Во втором – предотвратить «возникновение ситуаций, способных вызвать опасное обострение их отношений, избежать военных конфронтаций и исключить возникновение ядерной войны между ними и между каждой из сторон и другими странами». Также в 1985 г. лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган приняли заявление о том, что «ядерная война недопустима», поскольку «в ней не может быть победителей».

Москва настаивает на том, что Россия и США, как ведущие ядерные державы, несут особую ответственность за сохранение мира, пояснил собеседник издания. Именно они «должны инициировать процесс восстановления управляемости международными отношениями».

Пресс-секретарь посольства США в России Андреа Калан, отвечая на вопрос об отсутствии реакции Вашингтона на инициативу Москвы, заявила, что Соединенные Штаты «по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями», который способствует их собственной безопасности, а также их союзников и партнеров. Она отметила, что США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, и привела в пример консультации по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), которые прошли в Женеве 3–12 апреля.