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Лукашенко придумал, как белорусам не ходить «с протянутой рукой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту призвал кабинет министров поскорее завершить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов страны. «Надо особое внимание, в силу сложившихся обстоятельств, обратить на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии, надо ускоряться», – цитирует Лукашенко ТАСС.

«Нафтан» и Мозырский НПЗ – два крупных нефтеперерабатывающих завода страны. В 2018 г. они вместе переработали около 18 млн т нефти. После модернизации они должны увеличить переработку до 24 млн т нефти в год. Модернизация должна завершиться к середине 2020 г. Лукашенко потребовал завершить ее к ноябрю 2019 г.

Белорусские переработчики могут понести потери из-за проводимого в России налогового маневра. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. Для Минска российский маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны. Из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. недосчитается еще $10,6 млрд, говорил Лукашенко.