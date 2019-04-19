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Бизнес
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Лукашенко придумал, как белорусам не ходить «с протянутой рукой»

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту призвал кабинет министров поскорее завершить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов страны. «Надо особое внимание, в силу сложившихся обстоятельств, обратить на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии, надо ускоряться», – цитирует Лукашенко ТАСС.

«Нафтан» и Мозырский НПЗ – два крупных нефтеперерабатывающих завода страны. В 2018 г. они вместе переработали около 18 млн т нефти. После модернизации они должны увеличить переработку до 24 млн т нефти в год. Модернизация должна завершиться к середине 2020 г. Лукашенко потребовал завершить ее к ноябрю 2019 г.

Белорусские переработчики могут понести потери из-за проводимого в России налогового маневра. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. Для Минска российский маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны. Из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. недосчитается еще $10,6 млрд, говорил Лукашенко.

Политика
Новости

Кремль рассказал о переговорах об освобождении украинских моряков

Ведомости
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Посредник между Киевом и Москвой Виктор Медведчук «предпринимает изрядные усилия» для освобождения украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Медведчук, в частности, обсуждал этот вопрос во время недавнего визита в Москву: «Его усилия принимаются во внимание».

Следствие в отношении украинских моряков продолжается, степень их виновности должен установить суд, сказал Песков. О том, что будет после суда, «говорить преждевременно», ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля: «Но вы знаете, что законом предусматривается возможность, так скажем, разных юридических процедур». На уточняющий вопрос, идет ли речь об амнистии для моряков, Песков лишь повторил, что речь «о разных юридических процедурах».

Украинские моряки находятся под арестом в московских СИЗО после того, как 25 ноября в Черном море произошел инцидент с участием трех кораблей ВМС Украины. Те пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Российские пограничники сообщили, что корабли опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться, и в итоге задержали их вместе с экипажами. Всем 24 украинцам Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила обвинение в незаконном пересечении российской границы. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил им арест на три месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.

Российский президент Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, заявив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые фактически и руководили этой операцией. Он подчеркивал, что провокация была направлена на то, чтобы повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами. Киев обвинения в адрес моряков отрицает и считает их военнопленными.

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Политика
Новости

Лукашенко назвал дату досрочных парламентских выборов в Белоруссии

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные выборы в парламент республики 7 ноября 2019 г. Очередные президентские выборы в стране состоятся осенью 2020 г.

По конституции Белоруссии парламентские выборы назначает президент, а палата представителей (нижняя палата парламента страны) назначает дату президентских выборов. Первые должны состояться не позднее 10 сентября 2020 г., а вторые – не позднее 30 августа 2020 г.

Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина во время видеобрифинга 22 февраля говорила, что одни из выборов могут состояться раньше, цитировала чиновницу белорусская интернет-газета Naviny.by. Тогда Ермошина отказалась сообщить, какие именно выборы будут досрочными: «Тайна будет открыта во время конституционного послания главы государства в апреле».

Политика
Новости

Силуанов рассказал о выплате Венесуэлой задержанного транша по долгу перед Россией

Ведомости
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Венесуэла перевела платеж по долгу перед Россией, который по графику приходился на март, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс». Ранее он говорил, что Венесуэла не успела сделать этого в марте и у нее есть еще месяц, чтобы выплатить транш без штрафных санкций.

«Grace period есть во всех кредитных соглашениях, дается возможность дебитору (расплатиться с небольшой задержкой)», – объяснял заместитель министра финансов Сергей Сторчак. Он уточнял, что Венесуэла платит России два раза в год. Ранее страна не допускала просрочек, отмечал Сторчак, не исключая возможности возникновения проблем c обслуживанием долга в будущем. Мартовский платеж должен был составить $100 млн.

Россия – крупный кредитор Венесуэлы. Госдолг Венесуэлы перед Россией превышает $3 млрд. В конце 2017 г. страны договорились о его реструктуризации на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

В январе в Венесуэле состоялись выборы президента, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признать его президентом и объявил себя временным руководителем страны. США, Канада, ЕС и большинство латиноамериканских стран поддержали Гуайдо. Россия и Китай поддерживают Мадуро.

Политика
Новости

Путину передадут запись дебатов Порошенко и Зеленского

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского: «Пока нет у меня информации на этот счет». В то же время сам Песков и его коллеги по администрации президента, по словам пресс-секретаря, дебаты «будут смотреть обязательно». «Площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали», – уточнил он.

По словам представителя Кремля, для Путина дебаты запишут, чтобы он смог посмотреть их в удобное время: «В любом случае попробуем это записать президенту тоже. Может быть, у него будет тоже на выходных какое-то время посмотреть». Кроме того, информация о дебатах будет включена в кремлевские дайджесты, с которыми знакомится президент.

Дебаты между Зеленским и Порошенко, вышедшими во второй тур выборов президента Украины, запланированы на 19 апреля, они должны начаться в 19.00 по местному времени (совпадает с московским). Впервые кандидаты в президенты страны проведут дебаты не в телестудии, а на стадионе. Спорткомплекс «Олимпийский» в Киеве является крупнейшим стадионом Украины и вмещает более 70 000 зрителей. На 18 апреля все билеты на дебаты распроданы, сообщается на сайте debaty2019.org.ua.

Российские телеканалы планируют показать дебаты кандидатов в президенты Украины, сообщило 18 апреля агентство «Интерфакс». По данным источников агентства, освещать дебаты планируют канал «Россия 24» и НТВ. Исполнительный продюсер «Дождя» Светлана Гуляева и главный редактор RT Маргарита Симоньян также подтвердили, что каналы будут вести трансляцию с переводом.

Политика
Новости

Кремль рассказал о своих целях на переговорах с лидером КНДР

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы о целях Москвы в первых после долгого перерыва переговорах с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. «У Москвы, у Путина, в частности, был большой перерыв в общении с руководством КНДР. Потом во главу угла встала проблема денуклеаризации Корейского полуострова, и, конечно, первая (цель) – это развитие двухсторонних отношений, обсуждение проблемы денуклеаризации, проблем регионального сотрудничества», – сказал Песков. По его словам, «Россия будет готова сделать все, чтобы способствовать процессу денуклеаризации Корейского полуострова».

На вопрос о вероятности возникновения «персональной химии» между Путиным и Кимом, как это было при встрече Кима с президентом США Дональдом Трампом, Песков сказал, что это «не гарантирует полного понимания». «Главное – это все-таки взаимный учет интересов друг друга и взаимное доверие. Именно на этих принципах и будет строиться общение по тем вопросам, которые интересуют обе стороны. А что касается «химии», то посмотрим: президент Путин встретится с Кимом, и давайте дождемся результатов их общения», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия и США контактируют при подготовке переговоров Путина и Кима: «Определенный обмен мнениями идет. Но говорить о какой-то тесной координации здесь нельзя».

В анонсе Кремля говорится, что визит Ким Чен Ына в Россию состоится во второй половине апреля.

Политика
Новости

Песков объяснил отказ раскрыть место и время встречи Путина и Ким Чен Ына

Ведомости
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Место и точное время предстоящей встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына до сих пор не объявлены по соображениям безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также не стал отвечать на вопрос о том, в каком формате планируется провести мероприятие.

В то же время представитель Кремля подтвердил, что встреча состоится на территории России. Отвечая на комментарии журналистов, что Россия – страна огромная и для того, чтобы добраться из Москвы в определенные ее города, может потребоваться много времени, Песков заметил: «успеем».

Об обсуждении визита лидера КНДР в Россию Кремль сообщал еще в прошлом году, но сроки и место не назывались. В частности, его встреча с Путиным ожидалась на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 г., но северокорейский лидер на мероприятие не приехал. 18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию. Первый визит Ким Чен Ына состоится до конца апреля, уточнялось в сообщении.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники уточнило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться во Владивостоке. По словам собеседников издания, российский президент собирается посетить Дальний Восток 24 апреля, а лидер КНДР 26–27 апреля отправится на встречу в Пекин. По пути на нее Ким Чен Ын может посетить Россию. Площадкой для встречи станет Дальневосточный федеральный университет, говорили источники «РИА Новости» и «Коммерсанта».

Бизнес
Новости

Reuters сообщил о роли «Роснефти» в продаже венесуэльской нефти

Ведомости
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Власти Венесуэлы пользуются услугами «Роснефти» для обхода санкций США, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их информации, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA направляет свои счета-фактуры от продажи топлива «Роснефти». Таким образом российская компания становится посредником между PDVSA и конечным покупателем венесуэльской нефти.

Сделки проводятся незамедлительно, российская компания за свои услуги получает некую комиссию, утверждает агентство. В конечном итоге деньги за поставки венесуэльской нефти перечисляются на счета PDVSA в российских банках, в частности, в «Еврофинанс Моснарбанк», в отношении которого ранее Вашингтон также ввел санкции. Часть перечисляемых средств идет на оплату морских перевозок, обеспечивая регулярное движение танкеров.

В министерстве нефти Венесуэлы, PDVSA и «Роснефти» не стали комментировать эту информацию.

Описывая механизм оплаты нефти, Reuters ссылается на документы, подтверждающие, что подобная схема якобы предлагалась большинству клиентов венесуэльской компании, например, индийской Reliance Industries Ltd. Это крупнейший клиент PDVSA, платящий наличными, уточняет агентство.

В марте Reliance в сутки приобретала по 390 500 баррелей венесуэльской нефти – 40% всех поставок Венесуэлы, говорится в документах Reuters. Финансовый директор Reliance Шрикант Венкатачари подтвердил, что его компания покупала нефть у Венесуэлы через российские и китайские компании. Подробнее об этом он отказался говорить. Сейчас Reliance обсуждает соблюдение санкций с властями США, заключил он.

До введения санкций самым крупным покупателем нефти Венесуэлы были США. В конце января 2019 г. Вашингтон ввел санкции против PDVSA. Американские власти заморозили активы компании на общую сумму $7 млрд. Американская «дочка» PDVSA Citgo фактически перестала подчиняться головной компании. Условием для отмены санкций Вашингтон называл передачу власти от действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль раскритиковал качество доклада Мюллера

Ведомости
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Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера не содержит никаких доказательств вмешательства России в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил сожаление, что документы такого низкого качества оказывают влияние на российско-американские отношения.

В России докладом такого качества заинтересовалась бы Счетная палата, подчеркнул представитель Кремля. «На что были потрачены деньги американских налогоплательщиков? Но этими вопросами пусть задаются сами американские налогоплательщики», – резюмировал Песков.

По его словам, в том виде, в каком был опубликован доклад, он не содержит никакой новой информации. «Вся информация так или иначе выходила в разных источниках, в разных СМИ ранее. В целом доклад по-прежнему не несет сколь-либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке. Мы по-прежнему не принимаем подобных обвинений», – добавил Песков.

Американские власти накануне, 19 апреля, опубликовали отредактированную версию доклада Мюллера, расследовавшего возможное вмешательство России в выборы в США. Подготовка доклада заняла около двух лет. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

Недвижимость
Новости

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

Ведомости
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В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве «Ведомостям» подтвердили факт возгорания битума (материал, который используется в строительстве) в новостройке на ул. Архитектора Щусева, вл. 23, к. 1. Огнем было охвачено 80 кв. м. К 11:56 мск пожар был полностью потушен. Пострадавших и жертв нет.

Пресс-служба группы ЛСР, которая является застройщиком проекта, уточнила, что на строительной площадке 8 лота произошло возгорание кровельных материалов. Рабочие были эвакуированы, на объект прибыли четыре расчета пожарных.

Группа ЛСР ведет строительство проекта «Зиларт» в Даниловском районе Москвы в 5 км от Кремля на участке площадью свыше 65 га, примыкающем к берегу реки Москвы. Это один из самых крупных проектов комплексного освоения территорий в пределах старой Москвы. После завершения строительства «Зиларт» будет включать в себя около 1 млн кв. м жилых площадей и комплекс публичных пространств, говорится на сайте застройщика.

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Горит #зиларт

Публикация от Valera (@thedatahord)

Политика
Новости

ЕСПЧ обязал Россию отправить обвиняемого в госизмене ученого из СИЗО в больницу

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил прошение 75-летнего ученого, научного сотрудника ЦНИИ машиностроения Виктора Кудрявцева, который обвиняется в госизмене, о переводе его в гражданскую больницу для прохождения лечения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката ученого, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова.

В июле прошлого года ФСБ провела обыски в офисе «Роскосмоса» в Москве и в подчиненном этой госкорпорации ЦНИИмаш в подмосковном Королеве в рамках дела по ст. 275 УК «Государственная измена». Тогда же ФСБ задержала Кудрявцева, и с тех пор он находится в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, ученый передал через открытую переписку бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». В марте 2018 г. президент Владимир Путин представлял это вооружение в своем послании Федеральному собранию.

Адвокаты Кудрявцева отмечали, что подзащитный более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям. Источники «Коммерсанта» в спецслужбах, в свою очередь, говорили, что авторитет Кудрявцева среди коллег позволял ему получать секретные данные без специального допуска.

Санкт-Петербургский Союз ученых в августе направил президенту Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию. Кудрявцев страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт и болен сахарным диабетом второго типа. Условия СИЗО угрожают здоровью и даже жизни Кудрявцева, отмечали авторы письма.

Политика
Новости

Телеканал HBO выступил против использования Трампом фраз из «Игры престолов»

Ведомости
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Телеканал HBO выступил против использования президентом США Дональдом Трампом фраз из сериала «Игра престолов», передает Bloomberg. «Мы можем понять энтузиазм относительно «Игры престолов» сейчас, когда начался финальный сезон, но предпочитаем, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях», – заявил представитель телеканала агентству.

Поздно вечером 18 апреля Трамп разместил в Twitter изображение, на котором присутствует фраза из сериала. «Сговора нет. Воспрепятствования [правосудию] нет. Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER» – так президент в Twitter прокомментировал выводы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Последние два слова были написаны шрифтом, применяемым для оформления рекламных материалов об «Игре престолов».

Ранее Трамп уже комментировал фразами из «Игры престолов» политические события, отмечает Bloomberg. Так, в ноябре прошлого года президент написал в Twitter: «Санкции близко». Речь шла о предстоящем возобновлении санкционного режима против Ирана. В свою очередь HBO ранее критиковал подобное заимствование. «Мы предпочли бы, чтобы наш товарный знак не использовался незаконно в политических целях», – сообщал телеканал.

В четверг, 18 апреля, минюст США опубликовал доклад Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г.

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