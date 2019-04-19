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Гендиректор авиакомпании «Ямал» задекларировал земельные участки размером с Красноярск

Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), единоросс и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк является владельцем 194 земельных участков общей площадью более 359 млн кв. м (359 кв. км), следует из декларации о доходах и имуществе Крюка, опубликованной на сайте законодательного собрания ЯНАО. В материалах не уточняется, где располагаются все эти участки. По подсчетам «Интерфакса», из названного числа 187 участков площадью более 199 млн кв. м принадлежат только Крюку. Остальные семь находятся в долевой собственности.

На земельных участках Крюка могла бы разместиться седьмая часть Москвы, четверть площади Петербурга или город Красноярск, чья площадь составляет 353 кв. км.

В 2017 г. Крюк владел 190 участками общей площадью более 344 млн кв. м, при этом шесть из них были в совместной долевой собственности, отмечает агентство. Также у Крюка в пользовании находится квартира площадью 104 кв. м.

Доход политика в прошлом году превысил 17 млн руб. В позапрошлом году он заработал более 52 млн руб., говорится в его декларации.

По данным «СПАРК-Интерфакса», Крюк является 100%-ным владельцем расположенного в Курганской области ООО «Рассвет», занимающегося производством и переработкой зерновых и зернобобовых культур, рапса.