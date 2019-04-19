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«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.

Согласно данным компании, 142,2 млрд руб. соответствует 37,8% чистой прибыли «Газпром нефти» по стандартам МСФО. По итогам 2018 г. этот показатель составил 376,7 млрд руб. Таким образом, размер дивидендов компании за прошлый год может вдвое превысить уровень 2017 г.

Компания четвертый год подряд ставит рекорды по размеру дивидендов. По итогам 2015 г. «Газпром нефть» выплатила 6,47 руб. на акцию, в 2016 г. – 10,68 руб. на акцию, в 2017 г. – 15 руб. на акцию. Согласно дивидендной политике, компания отправляет на дивиденды большую из величин – 25% прибыли по РСБУ либо 15% прибыли по МСФО. «Мы будем делать все, чтобы как минимум сохранить тот размер дивидендных выплат, что есть сейчас – 35% от чистой прибыли», – ранее заявлял руководитель компании Александр Дюков.

Годовое собрание акционеров «Газпром нефти» состоится 14 июня в Петербурге.