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«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию, сообщает «Вестник «Нафтана», издание белорусской нефтяной компании «Нафтан». На территории предприятия 21 апреля состоялось совещание оперативного штаба, на котором присутствовали представители «Белнефтехима», «Гомельтранснефти Дружба», «Нафтана» и «Транснефти».

Как сообщает издание, в присутствии представителя «Транснефти» были проведены испытания проб нефти и выявлено в ней превышение предельно допустимых значений хлорорганических соединений. «Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», – говорится в сообщении издания.

Также сообщается, что «Транснефть» обнаружила источник загрязнения на участке Самара – Унеча. Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.

В пятницу, 19 апреля, «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России. По данным белорусской компании, по нефтепроводу из России поступает нефть, содержащая хлорорганические соединения. По словам председателя «Белнефтехима» Андрея Рыбакова, отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы этих веществ в 100 раз. Он сообщил, что белорусская сторона намерена обсудить с «Транснефтью» компенсацию в связи со сложившейся ситуацией.