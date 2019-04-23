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НЛМК увеличит дивиденды почти на 30%

Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить дивиденды за I квартал 2019 г. в размере 7,34 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров НЛМК назначено на 7 июня 2019 г., дата закрытия реестра – 13 мая. Акционерам рекомендовано установить 19 июня датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за I квартал.

Дивиденды НЛМК за I квартал 2018 г. составили 5,73 руб. на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть увеличены на 28%. Общая сумма рекомендованных дивидендов может составить около 43,99 млрд руб.

Группа НЛМК – ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК миллиардеру Владимиру Лисину принадлежит около 84% его акций. НЛМК в 2018 г. увеличил выпуск стали на 2% до 17,493 млн т.