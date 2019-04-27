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Путин назвал условия допуска частных нефтекомпаний к шельфу

Россия обсуждает допуск частных нефтегазовых компаний к освоению шельфа, но сначала необходимо понять, насколько это нужно рынку и готовы ли сами эти компании к реализации капиталоемких проектов в Арктике, заявил президент Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей» о допуске частных нефтяных компаний к освоению арктического шельфа.

По словам Путина, вопрос не в том, чтобы добывать больше, а в спросе и предложении: надо понять, способен ли рынок принять новые добываемые объемы нефти без резкого падения цен. «Мы ведь по нефти почему согласились работать вместе с саудитами и другими нашими друзьями из ОПЕК – потому что смотрим, что нужно рынок держать, нужно проводить какую-то согласованную ценовую политику», – отметил Путин.

Кроме того, шельфовые проекты являются очень затратными, поэтому нужно считать, насколько эффективным будет вложение средств, добавил президент. «Газпром» и «Роснефть» – крупняк все-таки. Компаниям с меньшей капитализацией привлечь ресурсы будет труднее», – пояснил Путин. «Мы с ними договоримся, если мы увидим, что они готовы к реализации таких проектов», – отметил он.

При этом Путин не исключил, что частные компании могут быть в будущем привлечены к освоению шельфа – самостоятельно или с компаниями с госучастием. «Вопрос только, когда рынок будет к этому готов. И когда это будет целесообразно с экономической точки зрения», – резюмировал он. Президент подчеркнул, что вопрос именно в этом, а не в том, что государство искусственно выбрасывает частные компании с этого рынка.