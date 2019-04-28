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В Воронежской области сгорел распределительный центр «Магнита»

В селе Нечаевка под Воронежем сгорел распределительный центр ритейлера «Магнит», сообщил региональный главк МЧС. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около полуночи 28 апреля. Когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь пожара уже составляла около 20 000 кв. м, впоследствии она выросла до 42 000 кв. м.

Ликвидировать возгорание удалось только к утру. Погибших и пострадавших нет. О причинах пожара пока ничего не сообщается. По словам замруководителя администрации Новоусманского района Андрея Колыванова, пожар мог начаться с верхних этажей стеллажей. «Специфическая конструкция здания, боковой ветер, перебои с пожарным водоснабжением привели к быстрому распространению огня», – говорится в сообщении администрации.

Распределительный центр в селе Нечаевка обслуживал Воронежскую и соседние области. На сайте администрации отмечается, что в нем работали около 900 человек из Воронежа и Новоусманского района.

«Магнит» начал внутреннюю служебную проверку для установления обстоятельств пожара, сообщила «РИА Новости» пресс-служба ритейлера. Компания отметила, что оказывает также активное содействие сотрудникам оперативных и правоохранительных служб, которые работают на месте.

Фотографии с места событий