Бизнес

Новости

ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья

Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья. Соответствующее предложение ведомство направило в Минсельхоз в апреле, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. В нем говорится, что в результате анализа ФТС выявила недостоверные указания таможенных кодов товаров, которые имеют схожие характеристики, но разные ставки пошлин. Среди них молочная сыворотка, пальмовое и кокосовое масло, концентрированный апельсиновый сок. Например для товара с кодом «пальмовое масло сырое» установлена нулевая ставка пошлины, а на такой же продукт с указанием тары объемом до 20 тонн — 3%. В отношении концентрированного апельсинового сока также действует нулевая ставка, но при указании «с добавлением или без добавления сахара» пошлина составляет 10%.

ФТС предложила уравнять ставки, повысив их на 3 — 10% в зависимости от вида сырья. Источник в крупной продуктовой компании пояснил «Коммерсанту», что служба фактически предложила сравнять пошлины на сырье для пищевой промышленности с пошлинами на продукты, готовые к употреблению. Предложение «грозит катастрофой» российским производителям соков, считает источник газеты в отрасли. Президент Российского союза производителей соков Максим Новиков заявил, что промышленная переработка апельсинов в России нерентабельна, поэтому все производители закупают сырье за границей. Ежегодно в Россию поставляется около 30–35 000 тонн концентрата из стран ЕС. Из этого сырья производится около 20% всей российской соковой продукции, говорится в письме Новикова, направленном в Минсельхоз. Установление пошлины приведет к росту розничной цены на соки на 11–13%, из-за чего спрос упадет на 20–22%, считает Новиков. По его словам, падение спроса обернется снижением производства, закрытием предприятий и падением конкурентоспособности российской продукции.

По данным ФТС, в 2018 г. в Россию было импортированного более 1 млн тонн продовольственного сырья, на которое предлагается повысить пошлины. Стоимостт ввезенного сырья составила $780 млн.