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ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья

Ведомости
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Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья. Соответствующее предложение ведомство направило в Минсельхоз в апреле, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. В нем говорится, что в результате анализа ФТС выявила недостоверные указания таможенных кодов товаров, которые имеют схожие характеристики, но разные ставки пошлин. Среди них молочная сыворотка, пальмовое и кокосовое масло, концентрированный апельсиновый сок. Например для товара с кодом «пальмовое масло сырое» установлена нулевая ставка пошлины, а на такой же продукт с указанием тары объемом до 20 тонн — 3%. В отношении концентрированного апельсинового сока также действует нулевая ставка, но при указании «с добавлением или без добавления сахара» пошлина составляет 10%.

ФТС предложила уравнять ставки, повысив их на 3 — 10% в зависимости от вида сырья. Источник в крупной продуктовой компании пояснил «Коммерсанту», что служба фактически предложила сравнять пошлины на сырье для пищевой промышленности с пошлинами на продукты, готовые к употреблению. Предложение «грозит катастрофой» российским производителям соков, считает источник газеты в отрасли. Президент Российского союза производителей соков Максим Новиков заявил, что промышленная переработка апельсинов в России нерентабельна, поэтому все производители закупают сырье за границей. Ежегодно в Россию поставляется около 30–35 000 тонн концентрата из стран ЕС. Из этого сырья производится около 20% всей российской соковой продукции, говорится в письме Новикова, направленном в Минсельхоз. Установление пошлины приведет к росту розничной цены на соки на 11–13%, из-за чего спрос упадет на 20–22%, считает Новиков. По его словам, падение спроса обернется снижением производства, закрытием предприятий и падением конкурентоспособности российской продукции.

По данным ФТС, в 2018 г. в Россию было импортированного более 1 млн тонн продовольственного сырья, на которое предлагается повысить пошлины. Стоимостт ввезенного сырья составила $780 млн.

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Экономика
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Орешкин объяснил смысл введения показателей эффективности для губернаторов

Ведомости
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Указ президента «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ», который был подписан 26 апреля, стал «прямым отражением национальных целей развития», определенных в мае 2018 г. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр экономики Максим Орешкин. Оценки губернаторов будут влиять на распределение 20 млрд руб., которые станут своеобразным мотивационным фондом в достижении поставленных майскими указами 15 целей. Нацпроекты для регионов станут инструментами для их достижения.

В систему оценки эффективности губернаторов, по словам Орешкина, включены «натуральные» показатели, которые можно измерить, и которые важны для всего общества, а не отдельной его части. Один из 15 показателей эффективности - «политический», и «он верифицирует остальные 14». При улучшении качества образования, здравоохранения, ситуации на рынке труда должен повышаться и он, хотя «стопроцентной корреляции не может быть», оговорился министр.

Новые показатели, по которым будет оцениваться деятельность губернаторов, разработаны Минэкономразвития, отвечающим за региональную политику, совместно с администрацией президента, в том числе ее управлением внутренней политики. Орешкин пояснил, что «задача 15 индикаторов — объединять федеральные центр и регионы в достижении общих целей». Показатели эффективности должны «отражать качество жизни в регионах и качество развития экономики».

В новую систему будет заложен механизм апелляции, если губернаторы не согласны с оценкой своей деятельности. Ее механизм, по словам Орешкина, сейчас дорабатывает правительство. Уже ясно, что «обжалование» будет происходить на площадке Госсовета. Говоря о возможных санкциях за не достижение ключевых показателей, министр отметил, что «система рассчитана на поощрение, а не на наказание». Лучшие регионы получат «большую долю из 20 млрд руб.» Он подчеркнул, что, вводя новую систему, власть не ставила задачу «уволить губернатора», а сами показатели – «это ориентир, а не госзадание по непременному достижению цифры».

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Экономика
Новости

Государство выделит на развитие Камчатки 4,7 млрд рублей

Ведомости
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Из федерального бюджета на реализацию комплексного плана социально-экономического развития Камчатского края будет выделено около 4,7 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на заявление полпреда президента на Дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева. «Должна быть построена краевая Камчатская больница, которая строится с 2013 г., далее восемь учреждений средне-специального образования, стадион», — перечислил Трутнев.

Всего в регионе выделено 57 центров экономического роста. В них проживает около 80% населения края или 6,6 млн человек. По словам Трутнева, запланировано 412 мероприятий на общую сумму 94 млрд руб. Всего планируется построить 110 новых объектов, из них 32 школы и 22 больницы.

Постановление о выделении из бюджета денег дальневосточным регионам на строительство социальных объектов премьер Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 г.

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Бизнес
Новости

Росавиация попросила у Минфин деньги на погашение долгов перед аэропортами

Ведомости
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Росавиация попросила Минфин выделить средства на погашение долга государства перед операторами аэропорта за услуги для госструктур, пишет «Коммерсантъ». Ведомство просит министерство предусмотреть соответствующие траты в рамках корректировки федерального бюджета на текущий год и плановый период 2020–2021 гг.

Минобороны, ФСБ, МЧС, ФТС, Росгвардия и ФСО не платят за услуги по аэропортовому и наземному обеспечению самолетов: операторы аэропортов обслуживают их суда по требованию безвозмездно, напоминает газета. Возникающий долг Росавиация компенсирует за счет предоставленных из бюджета средств в рамках лимита на год.

Руководитель Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергей Никотин рассказал, что в последние годы аэропорты нередко получают отказ в компенсации, так как в бюджете недостаточно средств предусмотрено на эти цели. По данным ассоциации, в 2015–2018 гг. аэропорты недополучили около 1,146 млрд руб. Долг продолжает увеличиваться — на 2019 г. Минфин выделил Росавиации 252,7 млн руб., однако по состоянию на апрель аэропорты подали заявки в общей сложности на 797,85 млн руб.

В Минфине и Росавиации «Коммерсанту» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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Бизнес
Новости

Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов

Ведомости
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В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По информации источника, инженер скончался в воскресенье, около 17 часов в больнице. «Он был на реабилитации под капельницей», — сказал он.

Информацию о смерти Новожилова ТАСС подтвердил экс-гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин. «Генрих Васильевич работал в полную силу до последних дней. Его будет очень не хватать. Вечная ему память», — сказал Рогозин. Он рассказал, что в последние два года неоднократно обращался к Новожилову как к главному советнику по науке и всегда получал помощь.

Новожилов — советский и российский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического труда, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук СССР. Он был создателем семейства самолетов Ил-76, а также двухмоторного турбовинтового самолета Ил-114.

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Технологии
Новости

«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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«Первый канал» привлек специалистов Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети», говорится в пресс-релизе телеканала. Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции. Специалисты также должны будут проверить целостность и безопасность системы проведения голосования, журналы событий, связанных с процессами выбора победителя, а также возможность получения неавторизованного доступа к данным и их модификации.

«Group-IB проаудирует результаты, предоставленные компанией «СМС-сервисы», которая совместно с «Первым каналом» обеспечивала техническое сопровождение голосования в рамках 6-го сезона программы «Голос. Дети», — отмечается в сообщении. Результат независимого расследования в виде отчета будут опубликованы в открытом доступе.

Ранее телеканал пообещал проверить результаты финала шестого сезона шоу «Голос.Дети», так как оператор голосования зафиксировал «некоторые аномальности». Финал шоу состоялся 26 апреля. Победителем была признана десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она получила 56,5% голосов телезрителей.

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, является официальным партнером Интерпола, Европола. В России эксперты Group-IB принимали участие в раскрытии сложных преступлений совместно с ФСБ, МВД, Следственным комитетом, отмечается в сообщении.

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Политика
Новости

Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом МВФ Эквадору

Ведомости
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Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что арест его сына может быть связан с кредитом Международного валютного фонда (МВФ) Эквадору. «У Эквадора нет своей валюты, он использует доллар США. Он получил кредит МВФ, но вы не можете получить кредит МВФ, если это не одобрят США», – сказал Шиптон в интервью телеканалу 60 Minutes Australia.

По словам Шиптона, он опасается, что его сына выдадут Соединенным Штатам и никогда не выпустят на свободу.

Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Последние семь лет Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но 11 апреля ему отказали в дальнейшем предоставлении убежища. Сразу после этого Ассанж был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США, где он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственного компьютера и неявке в суд. Ему грозит пять лет тюрьмы. Ассанж вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Технологии
Новости

НТВ анонсировал шоу про магию с Зеленским в качестве ведущего

Ведомости
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На телеканале НТВ с 3 мая выйдет шоу «Магия», ведущим которого является будущий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте канала. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!» – говорится в анонсе.

Как сообщает «Коммерсантъ», шоу было записано еще в 2011 г., его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа». Планировалось, что программа выйдет на телеканале «Россия 1». Соведущей Зеленского стала актриса Татьяна Лазарева.

Пресс-служба НТВ рассказала ТАСС, что участниками шоу станут звезды, которые под руководством профессионалов изучат тонкости мастерства иллюзиониста.

«ВайТ Медиа» производит контент в различных жанрах для российских телеканалов: сериалы, телешоу, художественные, телевизионные, документальные и анимационные фильмы. На сайте компании говорится, что к середине 2018 г. на ее счету было свыше 3000 премьерных часов контента, более 50 проектов находились в разработке. В библиотеке «ВайТ Медиа» шоу «Один в один», «Взвешенные люди», «Новая «Фабрика звезд», «Ты супер!», сериалы «Преступление», «Родина», «Мост», романтическая комедия «Любовь с ограничениями», фильм «У ангела ангина» и др.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и шоумен Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

Политика
Новости

Песков поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном

Ведомости
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын на двусторонних переговорах во Владивостоке показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который присутствовал на встрече в расширенном формате. По его словам, Ким Чен Ын осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов.

«Ким Чен Ын владеет деталями, он очень живо реагирует, прекрасно осведомлен обо всем, имеет свою позицию. Поэтому, действительно, он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера», – сказал Песков в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия 1» (его слова приводит «Интерфакс»).

Лидер КНДР на этой неделе впервые приезжал с визитом в Россию. Он посетил Владивосток, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Песков отметил, что основную часть переговоров лидеры двух стран провели в формате тет-а-тет, после этого состоялась встреча в расширенном формате.

Как прошел прием в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Бизнес
Новости

В Воронежской области сгорел распределительный центр «Магнита»

Ведомости
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В селе Нечаевка под Воронежем сгорел распределительный центр ритейлера «Магнит», сообщил региональный главк МЧС. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около полуночи 28 апреля. Когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь пожара уже составляла около 20 000 кв. м, впоследствии она выросла до 42 000 кв. м.

Ликвидировать возгорание удалось только к утру. Погибших и пострадавших нет. О причинах пожара пока ничего не сообщается. По словам замруководителя администрации Новоусманского района Андрея Колыванова, пожар мог начаться с верхних этажей стеллажей. «Специфическая конструкция здания, боковой ветер, перебои с пожарным водоснабжением привели к быстрому распространению огня», – говорится в сообщении администрации.

Распределительный центр в селе Нечаевка обслуживал Воронежскую и соседние области. На сайте администрации отмечается, что в нем работали около 900 человек из Воронежа и Новоусманского района.

«Магнит» начал внутреннюю служебную проверку для установления обстоятельств пожара, сообщила «РИА Новости» пресс-служба ритейлера. Компания отметила, что оказывает также активное содействие сотрудникам оперативных и правоохранительных служб, которые работают на месте.

Фотографии с места событий

Бизнес
Новости

Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета

Ведомости
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Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. На кадрах запечатлены подготовка к полету, взлет и посадка. В Ульяновске самолет будет окрашен, после чего отправится на аэродром в подмосковный Жуковский для продолжения летных испытаний.

В подписи к видео отмечается, что из Иркутска в Ульяновск летел борт, оснащенный пассажирским салоном. Ранее корпорация «Иркут» сообщила, что премьерный показ российского самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером состоится на XIV Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019), который пройдет в июле в Жуковском.

МС-21 – самолет среднемагистрального класса, самого востребованного в мировой и российской авиации. Он должен составить конкуренцию самолетам Airbus 320/321 и Boeing 737. Лайнер разработала и испытывает корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК).

Как новый лайнер МС-21 впервые прилетел в Москву

Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании двух главных подозреваемых во взрывах на Шри-Ланке

Ведомости
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Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двух братьев, которые являются главными подозреваемыми в деле о серии терактов, сообщает местное издание Ada Derana со ссылкой на полицию. Задержанных зовут Мохамед Саадик Абдул Хак и Мухамед Саахид Абдул Хак.

Как рассказал изданию представитель полиции, подозреваемые скрывались в обувном магазине, который принадлежит их родственнику, в городе Навалапития. Помимо братьев полиция задержала водителя фургона, в котором подозреваемых привезли в этот магазин, владельца дома, у которого был спрятан фургон, и владельца магазина. Братья арестованы, а их дело передано департаменту уголовного розыска для дальнейшего расследования.

На Шри-Ланке 21 апреля произошла серия взрывов, объектами атаки стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Сначала сообщалось о 359 погибших, однако позже власти страны уточнили эту цифру. По обновленным данным, жертвами терактов стали 253 человека.

Ответственность за случившееся взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство», полиция арестовала более 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников.

Взрывы на Шри-Ланке

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