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Грудинин рассказал об интересе девелоперов к совхозным землям

Две трети акций подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» могут оказаться у участника серии скандальных сделок по поглощению Владимира Палихаты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя основного владельца совхоза и его директора, экс-кандидата в президенты Павла Грудинина. Во второй половине апреля суд подмосковного Видного удовлетворил иск бывшей супруги Грудинина – Ирины Грудининой, требовавшей около 66% акций совхоза в рамках бракоразводного процесса.

В ходе заседания выяснилось, что Грудинина выписала Палихате генеральную доверенность. Такой документ позволяет в том числе заключать сделки с имуществом, отмечает адвокат Forward Legal Александр Филатов. Гендоверенность может положить начало входу Палихаты в длительный проблемный проект, считает руководитель направления «банкротство и несостоятельность» компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Палихата, возглавляющий концерн «Росэнергомаш», участвовал в серии скандальных сделок по слиянию и поглощению с универмагом «Москва», ритейлером «Центробувь», заводами «Контактор» и «Искитим-цемент». В ходе президентской кампании он финансировал Ксению Собчак.

Сам Грудинин уверен, что требование двух третей акций совхоза – «это история не про дележ общего имущества супругов, а про захват одного из преуспевающих предприятий». Через своего представителя он передал, что речь идет о «спланированной акции», начавшейся с требования миноритариев совхоза взыскать с директора 1,09 млрд руб. за упущенную выгоду.

Грудинин видит за атакой интерес ряда девелоперов к площадкам предприятия, которые находятся сразу за МКАД по Каширскому шоссе. Предприниматель считает, что в них заинтересованы застройщики соседнего ЖК «Пригород Лесное» в поселении Молоковское. По данным Kartoteka.ru, застройщиками проекта являются группа «Самолет» (учредителем некоторых «дочек» компании выступает брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев) и ООО «Рота», созданное депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным.