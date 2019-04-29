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Грудинин рассказал об интересе девелоперов к совхозным землям

Ведомости
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Две трети акций подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» могут оказаться у участника серии скандальных сделок по поглощению Владимира Палихаты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя основного владельца совхоза и его директора, экс-кандидата в президенты Павла Грудинина. Во второй половине апреля суд подмосковного Видного удовлетворил иск бывшей супруги Грудинина – Ирины Грудининой, требовавшей около 66% акций совхоза в рамках бракоразводного процесса.

В ходе заседания выяснилось, что Грудинина выписала Палихате генеральную доверенность. Такой документ позволяет в том числе заключать сделки с имуществом, отмечает адвокат Forward Legal Александр Филатов. Гендоверенность может положить начало входу Палихаты в длительный проблемный проект, считает руководитель направления «банкротство и несостоятельность» компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Палихата, возглавляющий концерн «Росэнергомаш», участвовал в серии скандальных сделок по слиянию и поглощению с универмагом «Москва», ритейлером «Центробувь», заводами «Контактор» и «Искитим-цемент». В ходе президентской кампании он финансировал Ксению Собчак.

Сам Грудинин уверен, что требование двух третей акций совхоза – «это история не про дележ общего имущества супругов, а про захват одного из преуспевающих предприятий». Через своего представителя он передал, что речь идет о «спланированной акции», начавшейся с требования миноритариев совхоза взыскать с директора 1,09 млрд руб. за упущенную выгоду.

Грудинин видит за атакой интерес ряда девелоперов к площадкам предприятия, которые находятся сразу за МКАД по Каширскому шоссе. Предприниматель считает, что в них заинтересованы застройщики соседнего ЖК «Пригород Лесное» в поселении Молоковское. По данным Kartoteka.ru, застройщиками проекта являются группа «Самолет» (учредителем некоторых «дочек» компании выступает брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев) и ООО «Рота», созданное депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. 

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Бизнес
Новости

Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн

Ведомости
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Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что ранее Сбербанк, являющийся кредитором НПЗ, обсуждал сумму сделки в $50 млн, но в итоге «Ойл технолоджис» (принадлежит кипрской Cambelor Holdings Ltd., входящей в «Сафмар») заплатила только $20 млн. Снижение цены может быть обусловлено долговой нагрузкой завода.

Представители Когана и Сбербанка не стали комментировать изданию информацию о сделке. Неделей ранее гендиректором Афипского НПЗ был назначен Сергей Кращук, возглавлявший до этого Краснодарский НПЗ, подконтрольный Гуцериеву.

Афипский НПЗ мощностью 6 млн т расположен в Краснодарском крае, им владеет «Нефтегазиндустрия» Владимира Когана. Около 66,7% в ней принадлежит «Аф-активу», остальное – двум кипрским компаниям. По информации источников издания, «Аф-актив» перечислил полученные от сделки средства структурам Когана, но долг остался на балансе НПЗ.

В 2017 г. 25% в «Аф-активе» приобрела New Stream Дмитрия Мазурова, она же получила управление заводом, но в 2018 г. из-за финансовых проблем передала его Сбербанку. Издание пишет, что сделку не согласовывали с группой, не известно также, будет ли New Stream оспаривать ее. Однако она сама скоро утратит свою долю в капитале НПЗ (около 16,7%), которая перейдет к нефтетрейдеру Vitol. Источник издания уверяет, что долю Vitol также через некоторое время получат структуры Гуцериева. Компании New Stream и Vitol это не комментируют.

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Бизнес
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Reuters узнало об интересе Anadarko к сделке с Occidental

Ведомости
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Американский производитель сланцевой нефти – компания Anadarko, в середине апреля объявившая о сделке по продаже своих активов за $33 млрд концерну Chevron, решила начать переговоры с Occidental, готовой предложить за сделку $38 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По их данным, решение о переговорах с Occidental принял совет директоров Anadarko.

Свою заявку на покупку Anadarko Occidental обнародовал 24 апреля. Он предложил заплатить за сделку половину наличными, а другую половину – собственными акциями. Сделка с Chevron сконструирована на 25% за счет денежной составляющей и на 75% – за счет акций покупателя. Право выбора покупателя принадлежит акционерам Anadarko, которым предстоит одобрить сделку по продаже. Согласовать сделку должны и акционеры Occidental. Собственникам Chevron такое право не предоставлено.

Никакой уверенности в реальности предложения Occidental в руководстве Anadarko нет, отмечают собеседники агентства. Если компания обоснует свое предложение, представителям Chevron будет предоставлено право на ответ. Если последний проиграет, Anadarko по условиям соглашения придется выплатить ему $1 млрд. Представители Anadarko и Occidental не прокомментировали ситуацию. Ранее финансовый директор Chevron Пьер Бребер заявлял, что у компании есть возможность вложить в сделку больше средств.

Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. В 2018 г. добыча компании превысила 242 млн барр. (33 млн т). Приобретение этого актива могло бы удвоить добычу Occidental и довести ее до 1,4 млн барр. в день. Добычу Chevron сделка могла бы увеличить на 20%.

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Политика
Новости

Россия покинула топ-5 лидеров по расходам на оборону

Ведомости
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Впервые с 2006 г. Россия не вошла в первую пятерку стран, лидирующих по тратам на оборону. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) по итогам 2018 г. В топ-5 вошли США, чья доля в глобальных тратах на оборону составляет 36%, или $649 млрд, Китай (14%, или $250 млрд), Саудовская Аравия (3,7%, или $67,6 млрд), Индия (3,7%, или $66,5 млрд) и Франция (3,5%, или $63,8 млрд).

Доля России в мировых расходах на оборону составила по итогам 2018 г. 3,4%, или $61,4 млрд. Во второй пятерке за ней следуют Великобритания, Германия, Япония и Южная Корея. За последние 10 лет траты России на оборону выросли на 27%. Это объясняется расходами по программе модернизации, начатой в 2010 г. При этом с 2016 г. оборонный бюджет сокращается, но из-за погашения долга перед производителями вооружений в динамике это просматривается не очень четко. В 2018 г. расходы России сократились на 3,5% по сравнению с 2017 г.

Расходы США за последние 10 лет сократились на 17%, так же как и у находящейся на 7-м месте Великобритании. Однако в прошлом году Вашингтон увеличил их на 4,6% – впервые за последние семь лет. Эксперты связывают это с новыми программами вооружения при президенте США Дональде Трампе.

Общие мировые военные расходы также растут. По итогам 2018 г. они оценивались в $1,8 трлн. Это на 2,6% выше, чем годом ранее, на 5,4%, чем в 2009 г., и на 76% выше, чем в 1998 г., когда были зафиксированы минимальные траты на оборону со времен холодной войны.

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Экономика
Новости

Орешкин объяснил смысл введения показателей эффективности для губернаторов

Ведомости
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Указ президента «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ», который был подписан 26 апреля, стал «прямым отражением национальных целей развития», определенных в мае 2018 г. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр экономики Максим Орешкин. Оценки губернаторов будут влиять на распределение 20 млрд руб., которые станут своеобразным мотивационным фондом в достижении поставленных майскими указами 15 целей. Нацпроекты для регионов станут инструментами для их достижения.

В систему оценки эффективности губернаторов, по словам Орешкина, включены «натуральные» показатели, которые можно измерить и которые важны для всего общества, а не отдельной его части. Один из 15 показателей эффективности – «политический», и «он верифицирует остальные 14». При улучшении качества образования, здравоохранения, ситуации на рынке труда должен повышаться и он, хотя «стопроцентной корреляции не может быть», оговорился министр.

Новые показатели, по которым будет оцениваться деятельность губернаторов, разработаны Минэкономразвития, отвечающим за региональную политику, совместно с администрацией президента, в том числе ее управлением внутренней политики. Орешкин пояснил, что «задача 15 индикаторов – объединять федеральные центр и регионы в достижении общих целей». Показатели эффективности должны «отражать качество жизни в регионах и качество развития экономики».

В новую систему будет заложен механизм апелляции, если губернаторы не согласны с оценкой своей деятельности. Ее механизм, по словам Орешкина, сейчас дорабатывает правительство. Уже ясно, что «обжалование» будет происходить на площадке Госсовета. Говоря о возможных санкциях за недостижение ключевых показателей, министр отметил, что «система рассчитана на поощрение, а не на наказание». Лучшие регионы получат «большую долю из 20 млрд руб.». Он подчеркнул, что, вводя новую систему, власть не ставила задачу «уволить губернатора», а сами показатели – «это ориентир, а не госзадание по непременному достижению цифры».

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Экономика
Новости

Государство выделит на развитие Камчатки 4,7 млрд рублей

Ведомости
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Из федерального бюджета на реализацию комплексного плана социально-экономического развития Камчатского края будет выделено около 4,7 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на заявление полпреда президента на Дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева. «Должна быть построена краевая Камчатская больница, которая строится с 2013 г., далее восемь учреждений среднего специального образования, стадион», – перечислил Трутнев.

Всего на Дальнем Востоке определено 57 центров экономического роста, в них проживает около 80% населения, или 6,6 млн человек. По словам Трутнева, всего запланировано 412 мероприятий на общую сумму 94 млрд руб. На эти средства планируется построить 110 новых объектов, из них 32 школы и 22 больницы.

Постановление о выделении из бюджета денег дальневосточным регионам на строительство социальных объектов премьер Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 г.

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Бизнес
Новости

Росавиация попросила у Минфина деньги на погашение долгов перед аэропортами

Ведомости
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Росавиация попросила Минфин выделить средства на погашение долга государства перед операторами аэропорта за услуги для госструктур, пишет «Коммерсантъ». Ведомство просит министерство предусмотреть соответствующие траты в рамках корректировки федерального бюджета на текущий год и плановый период 2020–2021 гг.

Минобороны, ФСБ, МЧС, ФТС, Росгвардия и ФСО не платят за услуги по аэропортовому и наземному обеспечению самолетов: операторы аэропортов обслуживают их суда по требованию безвозмездно, напоминает газета. Возникающий долг Росавиация компенсирует за счет предоставленных из бюджета средств в рамках лимита на год.

Руководитель Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергей Никотин рассказал, что в последние годы аэропорты нередко получают отказ в компенсации, так как в бюджете недостаточно средств предусмотрено на эти цели. По данным ассоциации, в 2015–2018 гг. аэропорты недополучили около 1,146 млрд руб. Долг продолжает увеличиваться – на 2019 г. Минфин выделил Росавиации 252,7 млн руб., однако по состоянию на апрель аэропорты подали заявки в общей сложности на 797,85 млн руб.

В Минфине и Росавиации «Коммерсанту» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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Бизнес
Новости

ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья

Ведомости
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Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды продовольственного сырья. Соответствующее предложение ведомство направило в Минсельхоз в апреле, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. В нем говорится, что в результате анализа ФТС выявила недостоверные указания таможенных кодов товаров, которые имеют схожие характеристики, но разные ставки пошлин. Среди них молочная сыворотка, пальмовое и кокосовое масло, концентрированный апельсиновый сок. Например, для товара с кодом «пальмовое масло сырое» установлена нулевая ставка пошлины, а на такой же продукт с указанием тары объемом до 20 т – 3%. В отношении концентрированного апельсинового сока также действует нулевая ставка, но при указании «с добавлением или без добавления сахара» пошлина составляет 10%.

ФТС предложила уравнять ставки, повысив их на 3–10% в зависимости от вида сырья. Источник в крупной продуктовой компании пояснил «Коммерсанту», что служба фактически предложила сравнять пошлины на сырье для пищевой промышленности с пошлинами на продукты, готовые к употреблению. Предложение «грозит катастрофой» российским производителям соков, считает источник газеты в отрасли. Президент Российского союза производителей соков Максим Новиков заявил, что промышленная переработка апельсинов в России нерентабельна, поэтому все производители закупают сырье за границей. Ежегодно в Россию поставляется около 30 000–35 000 т концентрата из стран ЕС. Из этого сырья производится около 20% всей российской соковой продукции, говорится в письме Новикова, направленном в Минсельхоз. Установление пошлины приведет к росту розничной цены на соки на 11–13%, из-за чего спрос упадет на 20–22%, считает Новиков. По его словам, падение спроса обернется снижением производства, закрытием предприятий и падением конкурентоспособности российской продукции.

По данным ФТС, в 2018 г. в Россию было импортировано более 1 млн т продовольственного сырья, на которое предлагается повысить пошлины. Стоимость ввезенного сырья составила $780 млн.

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Бизнес
Новости

Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов

Ведомости
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В возрасте 93 лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По информации источника, инженер скончался в воскресенье, около 17 часов в больнице. «Он был на реабилитации под капельницей», – сказал он.

Информацию о смерти Новожилова ТАСС подтвердил экс-гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин. «Генрих Васильевич работал в полную силу до последних дней. Его будет очень не хватать. Вечная ему память», – сказал Рогозин. Он рассказал, что в последние два года неоднократно обращался к Новожилову как к главному советнику по науке и всегда получал помощь.

Новожилов – советский и российский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического труда, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук СССР. Он был создателем семейства самолетов Ил-76, а также двухмоторного турбовинтового самолета Ил-114.

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Технологии
Новости

«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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«Первый канал» привлек специалистов Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети», говорится в пресс-релизе телеканала. Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции. Специалисты также должны будут проверить целостность и безопасность системы проведения голосования, журналы событий, связанных с процессами выбора победителя, а также возможность получения неавторизованного доступа к данным и их модификации.

«Group-IB проаудирует результаты, предоставленные компанией «СМС-сервисы», которая совместно с «Первым каналом» обеспечивала техническое сопровождение голосования в рамках шестого сезона программы «Голос. Дети», – отмечается в сообщении. Результаты независимого расследования в виде отчета будут опубликованы в открытом доступе.

Ранее телеканал пообещал проверить результаты финала шестого сезона шоу «Голос.Дети», так как оператор голосования зафиксировал «некоторые аномальности». Финал шоу состоялся 26 апреля. Победителем была признана десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она получила 56,5% голосов телезрителей.

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, является официальным партнером Интерпола, Европола. В России эксперты Group-IB принимали участие в раскрытии сложных преступлений совместно с ФСБ, МВД, Следственным комитетом, отмечается в сообщении.

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Политика
Новости

Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом МВФ Эквадору

Ведомости
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Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что арест его сына может быть связан с кредитом Международного валютного фонда (МВФ) Эквадору. «У Эквадора нет своей валюты, он использует доллар США. Он получил кредит МВФ, но вы не можете получить кредит МВФ, если это не одобрят США», – сказал Шиптон в интервью телеканалу 60 Minutes Australia.

По словам Шиптона, он опасается, что его сына выдадут Соединенным Штатам и никогда не выпустят на свободу.

Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Последние семь лет Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но 11 апреля ему отказали в дальнейшем предоставлении убежища. Сразу после этого Ассанж был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США, где он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственного компьютера и неявке в суд. Ему грозит пять лет тюрьмы. Ассанж вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Технологии
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НТВ анонсировал шоу про магию с Зеленским в качестве ведущего

Ведомости
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На телеканале НТВ с 3 мая выйдет шоу «Магия», ведущим которого является будущий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте канала. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!» – говорится в анонсе.

Как сообщает «Коммерсантъ», шоу было записано еще в 2011 г., его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа». Планировалось, что программа выйдет на телеканале «Россия 1». Соведущей Зеленского стала актриса Татьяна Лазарева.

Пресс-служба НТВ рассказала ТАСС, что участниками шоу станут звезды, которые под руководством профессионалов изучат тонкости мастерства иллюзиониста.

«ВайТ Медиа» производит контент в различных жанрах для российских телеканалов: сериалы, телешоу, художественные, телевизионные, документальные и анимационные фильмы. На сайте компании говорится, что к середине 2018 г. на ее счету было свыше 3000 премьерных часов контента, более 50 проектов находились в разработке. В библиотеке «ВайТ Медиа» шоу «Один в один», «Взвешенные люди», «Новая «Фабрика звезд», «Ты супер!», сериалы «Преступление», «Родина», «Мост», романтическая комедия «Любовь с ограничениями», фильм «У ангела ангина» и др.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и шоумен Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

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